Manžel na skúšku

Do kín prichádza zábavná romantická komédia o milionárovi, ktorý stratí pamäť a zabudne, že je strašne bohatý.

Dedič jednej z najbohatších rodín v Mexiku, Leonardo Montenegro (Eugenio Derbez), si plnými dúškami užíva luxusný život rozmaznaného playboya, ktorý sa celé dni len zabáva a nemusí nič robiť. Kate Sullivanová (Anna Faris) je jeho presný opak – tvrdo pracujúca slobodná matka troch detí popri niekoľkých zamestnaniach ešte študuje, aby sa mohla stať zdravotnou sestrou. Životy tejto absolútne nesúrodej dvojice sa pretnú vo chvíli, keď upratovacia firma vyšle Kate vyčistiť Leovu nablýskanú jachtu po jednej obzvlášť divokej párty. Kate odmietne Leovi priniesť jedlo a on ju vyhodí bez zaplatenia, čím sa spustí lavína udalostí, ktorá obom navždy zmení ich osud.

Na žiadosť rodiny sa Leo vracia späť domov a bujaré oslavy na palube jachty nekončia. V jednu osudnú noc to Leo mierne preženie s alkoholom a spadne z paluby do mora bez toho, aby si to ktokoľvek z posádky všimol. Potom, ako ho nájdu zmäteného blúdiť ulicami Oregonu, skončí v miestnej nemocnici, kde mu diagnostikujú amnéziu a nechajú si ho na pozorovaní. Prípad neunikne pozornosti lokálnych médií a Katina podnikavá šéfka a kamarátka Theresa (Eva Longoria) okamžite rozpozná jedinečnú príležitosť, ako Kate môže aspoň trochu uľahčiť život.

Vybavená dokonalým falošným sobášnym osvedčením a širokým úsmevom sa Kate dostaví do nemocnice, aby si vyzdvihla svojho „manžela“. Na jej veľké prekvapenie podvod nikto neodhalí a z bezstarostného playboya sa po menších zaváhaniach nakoniec stane pracujúci šťastný otec troch detí. I keď si napokon na usadený životný štýl zvykne, je len otázkou času, kedy si spomenie, kým v skutočnosti je, a vráti sa k svojej bohatej rodine.

V hlavných úlohách remaku pôvodnej komédie z roku 1987 s Goldie Hawn a Kurtom Russellom sa objavia Eugenio Drebez, ktorý minulý rok zažiaril v komédii AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM, a krehká blondínka Anna Farris. "Už po našom druhom stretnutí sme si sadli," spomína Eugenio Derbez. "Nie je nič lepšie, ako keď medzi hereckými partnermi zafunguje chémia. Anna bola presne taká, ako som si predstavoval. Vtipná, plná energie a neustále rozosmievala všetkých naokolo. Niekedy som dokázal ani reagovať, len som ju fascinovane pozoroval a bavil som sa. A navyše vyzerá úplne ako Goldie Hawn! "

Letná romantická komédia MANŽEL NA SKÚŠKU sa v slovenských kinách premieta od 5. júla.

