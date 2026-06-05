Katarzia na novom albume Pozvi ma, neprídem zostáva doma, pretože vonku je to čoraz šialenejšie

Katarzia, 2026
Katarzia vydáva ôsmy štúdiový album Pozvi ma, neprídem, na ktorom poslucháčov sprevádza ďalšou etapou svojho života. Hlbinný ponor do vlastných pochybností a analýza romantických vzťahov zostávajú základnými ingredienciami novej dávky trackov. Večne dospievajúce mileniálky a mileniáli sa tak môžu nájsť v niektorých generačných dilemách, ako je spoločenský tlak na rodenie detí alebo nechuť naplno podľahnúť pasci menom dospelosť. Album vyšiel 27. mája na streamoch a vo výrobe sú aj vinylové platne.