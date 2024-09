Sandozz - Police and Silence, 2024

Viac než desať rokov od vydania debutového albumu The iAge (2013) sa v Kalifornii žijúci slovenský hudobník Martin Zverko, známy ako Sandozz, vracia s druhým albumom Police and Silence. Album, ktorý je od 22. augusta k dispozícii digitálne prostredníctvom Revolter Records, je osobným skúmaním lásky, straty a ľudského osudu. Čoskoro budú nasledovať fyzické kópie na vinyle a CD, ktoré fanúšikom ponúknu hmatateľné spojenie so Sandozzovým zvukovým svetom.