From Our Hands, 2023

Fanúšikovia bratislavskej skupiny From Our Hands sa konečne dočkali. Po deviatich rokoch od poslednej štúdiovej nahrávky Individuals (2014) uzrela na konci roka 2023 svetlo sveta nová platňa s názvom Superheavy. V čom je "superťažký" a prečo by ho nemali prehliadnuť ani fanúšikovia popu?