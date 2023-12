Papyllon, 2023

Prešovská pätica Papyllon zaujala už debutovým EP Sink or Swim (2015) a eponymným albumom z roku 2017, ktorý bol po rockovejších začiatkoch prekvapivo vyzretou indie-popovou nahrávkou. Na jej nasledovníka si museli fanúšikovia počkať dlhých šesť rokov, no čakanie stálo za to. Už single vydávané postupne od začiatku tohto roka naznačili zaujímavý posun (resp. niekoľko rôznych posunov) vo zvuku kapely. Album potvrdzuje, že Papyllon sa jednoducho zaškatuľkovať nedá.