RECENZIA DiCapriov herecký vrchol a Scorseseho majstrovstvo: Tento film nie je pre každého

Režisér, ktorého rukopis je majstrovské dielo, sa s nami podelil o jeden z najočakávanejších filmov tohto roka. Martin Scorsese totiž natočil film Killers of the Flower Moon, ktorý len pred pár dňami dorazil do našich kín. V slovenskej verzii ho nájdeš pod názvom Vrahovia mesiaca kvetov.