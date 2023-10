Adam Ďurica, 2023

Adam Ďurica prichádza so svojou novou skladbou Vietor. "Tento názov symbolicky prináša nový vietor aj do mojej spolupráce. Som veľmi rád, že som mohol opäť vyskúšať nového producenta, s ktorým som doposiaľ nič nenahral. Nemal som s tým žiadnu skúsenosť a musím povedať, že to bol ten najlepší ťah alebo teda najlepšie rozhodnutie, aké som mohol urobiť,“ hovorí o vzniku skladby Adam Ďurica.