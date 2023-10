Ocenený Ďurica ŠOKOVAL: Dostal ZÁKAZ hrať… Toto je dôvod!

Adam Ďurica (Zdroj: Branislav Šimončík)

BRATISLAVA - Obľúbený slovenský spevák Adam Ďurica opäť raz dokázal, že je na slovenskej popovej scéne veľmi žiadaný. Na nedávnom odovzdávaní cien Soza získal ocenenie za najhranejšiu skladbu. Bezpochyby má veľkú základňu fanúšikov, ktorí milujú jeho hudbu, no paradoxom je, že u neho doma to tak vždy nebolo. Dokonca mu jeho synovia zakazovali hrať!

Jeho zbierka ocenení sa rozrástla o ďalšiu významnú sošku z odovzdávania cien Soza za rok 2022. Reč nie je o nikom inom ako o slovenskom spevákovi, hudobníkovi a dvojnásobnom otcovi Adamovi Ďuricovi.

Topky.sk zisťovali, či si jeho najhranejšiu skladbu Zatancuj si so mnou, za ktorú získal spomínané ocenenie, u nich doma spieva a tancuje celá rodina. A spevák nás tak trochu šokoval. „Áno, no musím povedať, že moji synovia... Bolo obdobie, kedy mi zakazovali hrať na gitare,“ poznamenal Adam pre Topky.sk a vzápätí uviedol dôvod. „Veľmi ich to vyrušovalo a lego malo prednosť. Ale moje pesničky poznajú a občas ich prichytím pri tom, ako si ich pospevujú, takže to ma naozaj hreje pri srdci,“ dodal spevák.

Adam nám prezradil aj to, ako zvláda odlúčenie od rodiny, keď ťahá koncertnú šnúru a doma je naozaj málo. Viac sa už dozviete vo videu vyššie.