Narodeninový koncert Jitky Zelenkovej v Štúdiu L+S

Predstaví úspešný koncertný program s prvotriednymi muzikantmi a špeciálnými hosťami. Kapelu vedie dlhoročný kapelník Karla Gotta, klavirista Pavel Větrovec. Ondřej Ruml je vynikajúci jazzový spevák, otváral pražský koncert francúzskej hviezdy ZAZ, spolupracuje s Vojtom Dykom, účinkoval v projektoch dvojice Hapka – Horáček. The Gospel Family je spevácky zbor, s ktorým naspievala vynikajúci album aj bývalá kolegyňa Jitky Zelenkovej v kapele Karla Gotta, Jana Kocianová. The Gospel Family spolu s Jitkou zaspievajú okrem iných piesní aj ústrednú melódiu z filmu Leví kráľ.

Ty mně smíš i lhát, Bez lásky láska není, Máme si co říct a mnoho ďalších nádherných piesní zaznie po prvýkrát aj v Štúdiu L+S.

Jitka Zelenková pôsobí na hudobnej scéne viac ako 50 rokov, čo by hádal málokto. Jej doménou sú romantické balady, ale venuje sa aj swingu a ďalším žánrom. Už v polovici osemdesiatych rokov vo svojej pesničke Někdo nám do toho vlez použila rap a v roku 2017 natočila so spevákom Brunom Ferrarim elektronický duet Věci, o kterých se nemluví.

Od začiatku kariéry spieva s najlepšími tuzemskými muzikantmi a orchestrami. Roky úzko spolupracovala s Karlom Gottom, pravidelne ju sprevádzali napríklad Rudolf Rokl, Felix Slováček, orchestre Gustava Broma, Karla Vlacha i Václava Hybša.

Poslucháčom priblížila s českými textami renomovaných autorov množstvo veľkých svetových hitov a filmových melódií, okrem iného naspievala českú a slovenskú verziu titulnej piesne muzikálu Leví kráľ z produkcie Walta Disneyho.

Poslucháči aj hudobní kritici najviac oceňujú Jitkinu nezameniteľnú farbu hlasu a podmanivú interpretáciu. Jitka skrátka v každom slove presne vie, o čom spieva. A vnímať ju na javisku je skutočný hudobný zážitok.

Jitka Zelenková – znovu 70:

Spieva: Jitka Zelenková a hostia Ondřej Ruml, The Gospel Family

Hrá skupina Pavla Větrovca

Kontrabas: František Raba

Piano: Lev Rybalkin

Klávesy: Pavel Větrovec

Gitary: Ivan Korený

Perkusie: Camilo Caller

Vokály: Adam Koubek

Hostia: Ondřej Ruml, The Gospel Family

