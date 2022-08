Fenomén After sa vracia do kín: Bude mať príbeh Tessy a Hardina happyend?

Po roku majú všetky milovníčky a milovníci romantických ság opäť dôvod na radosť. Koncom prázdnin totiž príde do slovenských kín očakávaný štvrtý diel ságy After. V novinke s názvom After: Puto by mal vzťah Tessy a Hardina vstúpiť do veľkého finále. Ostanú spolu alebo sa ich cesty navždy rozídu?