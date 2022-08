Hody Trebatice ponúknu kolotoče, gastrozónu a koncerty DESMOD, Horkýže Slíže aj legendárneho Petra Nagya!

Hody Trebatice ponúkajú už tradične skvelú zábavu, atrakcie aj sprievodný program pre celú rodinu. Fanúšikovia dobrej hudby sa môžu tešiť na slovenskú stálicu DESMOD, ktorá vystúpi v zostave Kuly, bubeník Ján Škorec a noví členovia klávesák Zoli Tóth, gitarista Adam Mičinec, basgitarista Juro Varga a gitaristka Mirka Šimková. Na festivale Hody Trebatice predstaví DESMOD novú skladbu Chcem viac.

„Táto skladba vznikla spontánne v štúdiu, každý prispel svojou troškou, tak ako to Desmod robil vždy - je to spoločná tvorba. Okrem tvorby stíhame aj koncertovať a toto leto máme extrémne nabité, z čoho sa veľmi tešíme. Ale vôbec nám to nevadí, práve naopak, užívame si to. Dlho bola doba temna, tak teraz je to veľká eufória,“ teší sa Mário Kuly Kollár, líder Desmodu.

Fantastickú atmosféru vytvoria Peter Nagy so skupinou Indigo, speváčka a skladateľka Zuzana Smatanová, kapely Horkýže Slíže, Hrdza, Sčamba, Piknik - Michal Tučný, Konflikt, Los Brados, Heľenine oči, Bijoutterier, Brandys a MF. Funky nášup odpáli nitrianska skupina Sematam.

„Kapela Sematam sa veľmi teší na Hody Trebatice! Je to skvelý festival, na ktorom sme už niekoľkokrát hrali a vždy to stálo za to. Aj tentokrát vám prinesieme trochu nitrianskeho funky. Nebudú chýbať šlágre ako De ste?!, Ja a ty, Nebezpečne dobrá, PVD alebo Bomba, ktorý sme zmajstrovali v spolupráci S Hudbou Vesmírnou. Príďte si zatrsať na hody Trebatice,“ pozýva líder Sematam Marek Kutnár.

Nenechajte si ujsť skvelú zábavu a zmes všetkých hudobných žánrov 12. a 13. augusta 2022 na Hodoch Trebatice. Čakajú vás kolotoče a fantastická gastrozóna. Brány areálu sa otvárajú o 14:00. Pre návštevníkov budú otvorené dva vstupy a dve parkoviská. Vstupenky na festival si môžete kúpiť v sieti Prepredaj.sk, v každom Telekom centre, na Obecnom úrade Trebatice a v kaviarni Lokáll v Piešťanoch.

Aktuálne informácie nájdete na https://www.hodytrebatice.sk/ a na facebookovej stránke https://www.facebook.com/hodytrebatice/

