Věra Špinarová – dáma malá vzrastom, no veľká svojím hlasom i srdcom, by tento rok v decembri oslávila 70. narodeniny. Bohužiaľ, osud to chcel inak, a výnimočná speváčka nás opustila predčasne. Čo však pretrváva naďalej, je jej hudobný odkaz, ktorý jej právom prisúdil status jednej z legiend českej pop-music.