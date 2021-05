Anglický hudobník Fink príde na budúci rok do Bratislavy predstaviť pripravovanú kolekciu IIUII (It Isn't Until It Is) plnú upravených skladieb z rokov 2006 až 2016. Hudobník s občianskym menom Fin Greenall sa 12. mája 2022 ukáže v Majestic Music Clube (MMC) v rámci koncertnej série Dobrý výber.