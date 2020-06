EXIT festival bude! Spravte si výlet za svetovými hviezdami do Srbska

Tohtoročný srbský EXIT festival má nový termín a vynovený line-up. Od 13. do 16. augusta v Novom Sade vystúpia aj Amelie Lens, Black Coffee, Nina Kraviz, Paul Kalkbrenner, Boris Brejcha, Tale Of Us, Robin Schulz, Ofenbach, Laibach a ďalšie mená ešte pribudnú. Festival sa uskutoční po výzve srbskej premiérky, aby organizátori tohtoročný festival nezrušili, ale presunuli z júla na august.

Na hlavnom pódiu, ktoré bude na centrálnej plošine Petrovaradínskej pevnosti, sa fanúšikovia dočkajú svetových hviezd ako Laibach, Robin Schulz, Roni Size b2b LTJ Bukem feat. Dynamite MC, DJ Regard, Ofenbach, Burak Yeter, ale aj hudobných zástupcov lokálnej scény. Organizátori sľubujú, že zoznam hudobných umelcov sa v nasledujúcich týždňoch ešte rozrastie.

Energickým srdcom festivalu je každoročne Dance Arena, ktorá tento rok privíta umelcov ako Black Coffee, Nina Kraviz, Amelie Lens, Paul Kalkbrenner, Denis Sulta, Boris Brejcha, Tale Of Us, ARTBAT, Dax J, Kobosil, DJ Tennis, Meduza, Marko Nastić, After Affair b2b Kristijan Molnar, Andrew Meller, Lag b2b Insolate, Ilija Djokovic, Coeus, Space Motion, Reblok a mnoho ďalších.

Parádny areál Petrovaradínskej pevnosti ponúka viacero zákutí a miest, na ktoré sa oplatí zájsť. Viaceré hudobné hviezdy sa predstavia na elektronickom stagei No Sleep Novi Sad, kde vystúpi aj Juliana Huxtable alebo Francois X. Nabitý program chystá aj Latino Stage, milovníkov hip-hopu nadchne Beats Stage, XBass Pit stage ponúkne poriadnu nálož drum and bassu a historické centrum areálu oživí húpavý rytmus z Wenti Wadada Reggae stage.

EXIT festival patrí medzi málo veľkých európskych festivalov, ktoré sa toto leto uskutočnia. Organizátorom v rozhodovaní pomohla aj prosba srbskej predsedníčky vlády, aby sa festival nezrušil, ale uskutočnil sa v augustovom termíne. Jubilejný 20. ročník sa tak presúva z júla na polku augusta – od 13. do 16. augusta. Organizátori však festival museli kapacitne upraviť. Dodržiavajúc hygienické a vládne pokyny EXIT otvorí najmenej 20 pódií a zón v Petrovaradínskej pevnosti. Jedným z najdôležitejších preventívnych opatrení bude zníženie kapacity na 50 % návštevníkov. Úchvatný a výnimočný areál však zostane takmer celý sprístupnený – pre návštevníkov bude otvorených 90 % obvyklej rozlohy. Kľúčovou témou je tiež dodržanie vládnych predpisov, preto v spolupráci so srbským ministerstvom zdravotníctva organizátori pripravujú potrebné opatrenia. V prípade, že by sa epidémia v auguste vrátila, budú organizátori účastníkov z postihnutých krajín testovať rýchlotestami, ktoré by mali byť buď zadarmo alebo za veľmi zníženú cenu.

EXIT festival patrí medzi najlepšie európske festivaly. Jeho výnimočnosť podčiarkuje aj miesto konania, unikátna Petrovaradínska pevnosť, jedna z najväčších a najkrajších európskych pevností 18. storočia. Festival sa koná na brehoch Dunaja v Novom Sade, kúsok od srbského hlavného mesta Belehradu. EXIT je dvojnásobným držiteľom ceny pre Best Major Festival 2014 a 2017 European Festival Awards a mnohých ďalších cien. Doteraz ho navštívilo viac ako 3 milióny ľudí z viac ako 70 krajín. Štvordňový festival, ktorý si každoročne obľubuje viac a viac Slovákov, ponúka koncerty mnohých hudobných žánrov – od rocku, popu, hardrock punku, death metalu až po techno, reggae, disco, indie, hip-hop, grime, dubstep a mnoho ďalšieho.

