Štefan Štec a jeho Fajta plnia želanie fanúšikov! S originálnym turné pokračujú aj na jar

Fantastickí propagátori rusínskeho folklóru tentoraz trochu obmenia repertoár a zaspievajú najmä skladby z ich najnovšieho albumu „Duje Vitor“. Ani tentoraz nebudú chýbať atraktívni hostia, ktorí vás presvedčia, že ľudovky, pop a rock majú k sebe oveľa bližšie ako by sa mohlo zdať. Turné štartuje už 17. apríla v Martine.

Aj vďaka nemu ľudovky slávia návrat vo veľkom štýle. Štefan Štec a jeho Fajta milujú najmä rusínsky folklór, o ktorého kráse sa rozhodli presvedčiť aj zvyšok Slovenska. Zdá sa, že na to idú veľmi dobre. Ich minuloročné turné malo totiž mimoriadny úspech.

„Musím povedať, že sa nám hralo všade úžasne. Je pravda, že napríklad v Snine som sa mohol pokojne prihovárať publiku aj po rusínsky a skoro všetky skladby spievali s nami, no napríklad v takom Zvolene, kde sme mali obavy, ako na nás budú reagovať, sme ostali v nemom úžase, keď som mal počas koncertu standing ovation. Nemôžem na to zabudnúť. Naozaj všetky koncerty boli originálne a veľmi vďačné,“ vraví Štefan Štec.

Fanúšikovia sa dožadovali pokračovania turné a tak sa sympatický umelec rozhodol vyjsť im v ústrety. Turné pokračuje na jar s trochu obmeneným repertoárom. Nebudú chýbať ani hostia, aj keď Štefan zatiaľ nechce prezradiť, akí. Každopádne, vlani sa spojenie so spevákmi a kapelami populárnej hudby ako Adam Ďurica, Peter Bič Project, či Marián Čekovský osvedčilo.

„Tak ako mne, aj kapele, zostali živé pocity a musím povedať, že úspešné koncertovanie je návykové, chýba nám potlesk, energia divákov. To, že sa turné vlani rýchlo vypredalo, nás motivovalo, aby sme dopriali koncert aj tým, ktorí vtedy nezohnali lístky. Na aktuálnych koncertoch v rámci jarnej časti turné zaznejú najmä skladby z nového albumu. Samozrejme zahráme aj niečo z toho prvého, pretože ľudia si niektoré veľmi obľúbili a tie jednoducho nemôžu chýbať. Takisto si stále pripravujeme aj špeciálne vstupy podľa regiónu, v ktorom účinkujeme. A určite budú aj hostia. Mám rád tieto fúzie žánrov a myslím si, že sa nám to veľmi citlivo podarilo zladiť. Takže hostia budú, no to je ešte v štádiu príprav,“ dodáva Štefan Štec.

Jarná časť turné Štefana a jeho kapely štartuje v Martine. Lístky na koncerty si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk.

Štefan Štec & Fajta TOUR Jar 2020

17.04.2020 Martin

23.04.2020 Trenčín

29.04.2020 Vranov nad Topľou

02.05.2020 Brezno

23.05.2020 Stropkov

