Adaptácia kultového príbehu My deti zo stanice ZOO nie je len o 70. rokoch

My deti zo stanice ZOO je divadelná adaptácia kultovej knihy o existenčných problémoch dospievajúcej berlínskej mládeže, v ktorej napriek ťaživému charakteru príbehu prevláda čierny humor, hravá grotesknosť a permanentná energia medzi protagonistkami. Uvedie ju v stredu 23. októbra trnavské Kino Hviezda a v utorok 5. novembra bratislavský Ateliér Babylon. Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk.

Zdroj: Kulturmarket

“Chvíľu som si predstavovala, ako by to bolo krásne, keby na mňa matka ešte čakala. Kúpila som si fet, šľahla si a šla späť na stanicu. Potrebovala som peniaze pre prípad, že by som nezohnala žiadneho zákazníka na noc a musela ísť do penziónu.” To je úryvok z knihy, ktorá šokuje svojou autenticitou a surovosťou života mladého dievčaťa z rozpadnutej rodiny.

”Je to ikonická kniha a asi nepoznám nikoho, koho by nezaujala svojou otvorenosťou, nepredstaviteľným obsahom – pre väčšinu čitateľov – a autenticitou. Uchopili sme ju ako voľnú inšpiráciu pre výsledný tvar, teda neinscenovali sme príbeh. Použili sme doslovné úryvky textu a niekoľko situácií. Snažili sme sa divadelne spracovať aj motív spoločenského otrasu, ktorý kniha, a následne film, vyvolali. Cez tento motív sme sa snažili aj o súčasný spoločenský komentár,” hovorí režisér Šimon Spišák, ktorý na adaptácii pracoval so súborom DF Defčata.

“Určite aj samotný problém užívania drog mladistvými je nadčasový, ale hlúposť, nekompetentnosť a neochota zodpovedných ľudí reálne riešiť problémy, ktoré sú nepohodlné, v nadčasovosti vyhráva,” zamýšľa sa Spišák, ktorý diváka prevedie svetom feťákov, kde človek kvôli droge spraví takmer všetko. Predstaveniu však napriek vážnej téme nechýba hravosť, vtip a absurdita.

Zdroj: Kulturmarket

DS Spišák a defčata

Je nesúrodý súbor, ktorý sa skladá z veľa dievčat a málo chlapcov. V minulosti inscenoval

hlavne klasiku, napríklad od Ionesca, Márqueza, Shakespeara či Roberta Thomasa. Režisér Šimon Spišák vyštudoval DAMU. Amatérskemu divadlu sa venuje štvrtý rok. V tejto oblasti dosiahol niekoľko úspechov aj zopár neúspechov. V inscenácií My deti zo stanice ZOO hrajú Kristína Šimková, Veronika Verešová, Martina Kertészová, Natália Částová, Dominika Kuchynková, Adela Dukátová, Alica Cvečková, Lucia Šingliarová a Viktória Lesayová.

Zdroj: Kulturmarket

Trnava, Kino Hviezda

23. 10. (streda)

Štart: 20:00 hod.

Vstupenky: bit.ly/MyDeti2310

Event: https://www.facebook.com/events/363993907847774/

Bratislava, Ateliér Babylon

5. 11. (utorok)

Štart: 20:00 hod.

Vstupenky: bit.ly/MyDeti0511

Event: https://www.facebook.com/events/500281944116348/