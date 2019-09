Robo Opatovský a Cimbal Brothers idú na spoločné Vianočné turné!

Tak toto bude skutočne výnimočné Vianočné turné! Robo Opatovský sa každý rok pred Vianocami vyberie za fanúšikmi so svojimi sviatočnými zimnými songami, no tento rok to bude naozaj bomba. Ide na turné s temperamentnými Cimbal Brothers.

Robove vianočné balady nielenže dostanú nový šat, ale zaznejú aj rezké popové či rockové skladby slovenskej i svetovej proveniencie. Na turné nebude chýbať Robova „Vianočná pošta“, Čas sviečok“, „Dieťa spí“, hity „Natália“, „Prší“ alebo „Keď muž miluje ženu“, ale tiež „Bohemian Rhapsody“ od Queenu, „Montiho čardáš“, filmová hudba z „Pirátov z Karibiku“ a ďalšie krásne skladby. Turné štartuje 1. decembra v Prešove.

Vianočné turné Roba Opatovského bývajú legendárne, no tento rok to bude úplná pecka! Ide naň totiž s Cimbal Brothers a tak to bude spojenie gitary so sláčikmi a cimbalom, popu s folklórom a rockom, a vianočných melódií s temperamentnou hudbou.

„Na základe jedného výnimočného koncertu v bratislavskom Babylone, ktorý organizovala kapela Cimbal Brothers a kde som bol jedným z hostí, sme sa dohodli na ďalších spoluprácach. Prvá väčšia bude práve toto turné. Veľmi sa teším na spojenie s týmito vynikajúcimi muzikantmi. Hudobne sme si veľmi porozumeli a pevne verím, že to budú aj návštevníci cítiť. Pokiaľ ide o môj repertoár, je to jasné. Určite zaspievam najväčšie hity z mojich troch Vianočných albumov. Nebude chýbať „Vianočná pošta“, „Čas sviečok“, „Dieťa spí“, „Vianoce“, ale ani „nevianočné“ skladby, ktoré zaznamenali úspech ako „Keď muž miluje ženu“, „Tancuj“, „Natália“, „Prší“ a ďalšie. Pôjde o spojenie vianočnej – slávnostnej atmosféry s veselou uvoľnenou náladou, nechceme ľudí „uspať“ len pomalými baladami," vysvetľuje s úsmevom Robo Opatovský.

Doterajšiu spoluprácu vníma veľmi pozitívne aj kapela Cimbal Brothers a to bol dôvod, prečo vôbec neváhala a na spoločné turné s Robom kývla.

„Veľmi dobre sme si od začiatku rozumeli a na pódiu nám to spolu super hralo. V našom špeciálnom – cimbalovom prevedení zaznejú aj svetové popové a rockové hity a filmová hudba. Tým, že chceme vyhovieť širokej škále publika, sme vlastne multi-inštrumentálna kapela a náš repertoár tvoria okrem svetových a slovenských hitov či filmovej hudby aj vážna hudba. Zahráme teda „Bohemian Rhapsody“, potom „Montiho čardáš“, ale tiež hudbu z filmu „Piráti z Karibiku“ a všeličo iné,“ dopĺňa František Reiner z Cimbal Brothers.

Hudobníci sa už na turné veľmi tešia. Odštartujú ho v decembri na východe Slovenska.

Zdroj: Propaganda House

„Určite je sa na čo tešiť, pretože Robo je veľmi muzikálny, hudobne flexibilný a my veľmi radi tvoríme niečo nové a radi prekvapujeme naše publikum. Ja si myslím, že na tomto turné bude veľa hudobných prekvapení, zábavy, bude to show, bude to o hitoch, o virtuozite a v neposlednom rade o obľúbených vianočných skladbách.

Do programu určite zaradíme aj moje špeciálne cimbalové sólo so zviazanými očami, po ktorom si na každom našom vystúpení užívam dlhotrvajúce standing ovation,“ láka František Reiner.

„Muzikanti z Cimbal Brothers sú vyhratí, skúsení, hudobne vyspelí a veľmi kreatívni. Veľmi sa teším na nové aranžmány mojich skladieb. Ja budem okrem spevu aj hrať na gitare, takže na pódiu bude 7 muzikantov a to už bude riadny „prílev vianočnej energie,“ uzatvára Robo Opatovský.

Vianočné turné štartujú 1. decembra v Prešove a prejdú ním krížom Slovensko až po Bratislavu. Vstupenky sa dajú kúpiť v sieti Predpredaj.sk.

Robo Opatovský & Cimbal Brothers Vianočné turné 2019

01.12.2019 19:00 - PKO Čierny Orol, Prešov

02.12.2019 19:00 - Historická radnica, Košice

07.12.2019 19:00 - Dom kultúry, Skalica

09.12.2019 19:00 - Piano Club, Trenčín

10.12.2019 19:00 - Kino Hviezda, Trnava

13.12.2019 19:00 - Veľká sála MsKs, Michalovce

14.12.2019 19:00 - Dom kultúry, Bytča

17.12.2019 19:00 - Ateliér Babylon, Bratislava

21.12.2019 19:00 - Dom kultúry, Handlová

