Motel Kamenec začína letnú sezónu REKORDOM návštevnosti

Letná prevádzka na Zemplínskej šírave prežíva novú éru. Zhruba tretiu sezónu začína s novým PR teamom a to sa odzrkadlilo na vnímaní obľúbenej značky na východnom Slovensku. Aká bola otváracia párty a na akú žúrku navozia 200 ton piesku?!

Zákazník si mohol všimnúť nové prístavbové práce, bary, VIP priestory, ale aj novú terasu. Prevádzka tak reagovala na žiadosť zákazníkov. Inovatívne sa celý team vrhol na poctivú a precíznu komunikáciu na sociálnych sieťach a webovej stránke.

Kampaň okolo leta 2019 sa nespustila pár dní pred začatím letnej sezóny, ale naozaj trvala počas celého roka. Bolo vidno súdržnosť teamu okolo DJov, ale aj rebranding značky Motel Kamenec.

Zdroj: Motel Kamenec

Otvárací víkend už na facebookovom evente ukazoval veľké čísla a potvrdil to aj samotný predpredaj. Ten hlásil vypredanie pár hodín pred otváracou akciou Open Summer. Na samotnú Open party bol privolaný headliner z Anglicka Kryder a domáce posily Bongoman Elizz, Mike Saxi, DJ ROBIN a DJ EKG. Pred Kamencom sa schádzalo dostatočné množstvo ľudí a počas toho ako sa otvorili brány sa Motel plnil vo veľkom počte. Dostatočné množstvo baviacich sa počas celej noci chvíľami spôsobilo chvíľkové rady, ale zákazník si naozaj prišiel na svoje. Vynovené priestory, nádherný stage plný svetelnej techniky od firmy Hurricane, ale aj plamene, ohne či CO2 technológie. Atmosféra, ktorá je unikátna len na východnom Slovensku a počet zákazníkov, ktorý prekvapil aj samotných organizátorov.

Aftermovie PIATOK

Zdroj: Motel Kamenec

Zdroj: Motel Kamenec

To však mal Motel Kamenec pred sebou ešte sobotu. Tú mal na starosti po hudobnej stránke najžiadanejší DJ EKG. Aj tento rok si pripravil šesť hodinové vystúpenie medzi ľuďmi a bolo to naozaj famózne. Brány Kamenca sa otvorili už v skorých hodinách a po pár minútach sa opäť celý priestor naplnil do posledného miesta.

Aftermovie SOBOTA

Zdroj: Motel Kamenec

Motelu Kamenec môžeme naozaj len gratulovať, pretože systematickou prácou, poctivým prístupom a výborným teamom dal dohromady opäť nespočetné množstvo ľudí, ktorí sa prišli baviť.

Ďalšia veľká party na Moteli Kamenec sa uskutoční už 26.7.-27.7. Nechajte rozhýbať vaše boky na legendárnej IBIZA Párty! 200 ton piesku, trstinové bary, 2 x stage, špeciálne svetelné a pyro efekty a poprední slovenskí DJ-i: DJ EKG, Milan Lieskovský, Dj Robin & Bongoman Elizz, Mike Saxi a mnoho ďalších.

Vstupenky na IBIZA Párty sú k dispozícii v sieti Predpredaj.

Zdroj: Motel Kamenec

- reklamný článok -