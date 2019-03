Paľo Habera EXKLUZÍVNE o horúcej novinke: Vznikla len tak - pre radosť!

Paľo Habera a skupina TEAM sa objavia pred letom na koncertnom turné pod názvom HABERA & TEAM 2019 TOUR, no už dnes exkluzívne iba pre Topky.sk ponúka líder skupiny svoju novú pesničku, na ktorú si pozval nečakaného partnera. Hosťom novinkovej skladby Chcem to zažiť ešte raz je Ben Cristovao.

O tom, ako pesnička Chcem to zažiť ešte raz a možno pre niekoho aj nečakané hudobné spojenie vzniklo prezradil niečo viac autor novinky Paľo Habera: "Táto pesnička vznikla len tak. Mal som nápad - skôr som si ho rozvíjal len tak pre radosť, pre seba , trochu som sa s tým hral. V jednej chvili som si povedal, čo tak urobiť to s inou generáciou hudobníkov ako som ja? Poslal som to producentovi Viktorovi Hazardovi, ktorý sa zameriava skôr na súčasnú hudobnú produkciu a tak sme si tie nápady vymieňali a hovorili o nich, až nakoniec vzniklo toto. Možno budú ľudia trochu prekvapení, ale zvyknú si, to som si istý - nájdu si tam svojho Haberu, ale je to zároveň (aspoň dúfam) aj moderné. Potom mi napadlo, že oslovím ešte niekoho, kto sa mi z mladých súčasných interpretov páči, či by si nechcel so mnou dať "featuring"."



Názov: Chcem to zažiť ešte raz

Interpret: Pavol Habera (ft. Ben Cristovao & Viktor Hazard)

Hudba: Pavol Habera

Text: Daniel Hevier , Ben Cristovao

"Mojou jedinou voľbou bol Ben Cristovao, ktorého sledujem od úplných začiatkov u nás v Superstar. Ben si po súťaži našiel svoju vlastnú hudobnú cestu a robí to skvele. Okrem toho si myslim, že sa z nás stali po minuloročnej Superstar, kde sme sedeli spolu v porote - aj priatelia. Natáčať s ním bola veľká zábava a myslím, že sme sa navzájom jeden od druhého aj niečo naučili. Otextoval to Dano Hevier a Ben si napísal svoju časť. Veľmi ma to s týmito chlapcami bavilo. Prežil som s nimi pár skvelých dní."

Jeho slová o uvoľnenej atmosfére pri nahrávaní skladby potvrdzuje aj Ben Cristovao: "V dnešnej dobe je väčšina mojich spoluprác tvorená tak, že si každý vo svojom štúdiu nahrá svoj part - dosť často v nejakom časovom strese a bez akejkoľvek atmosféry.

Táto spolupráca vznikla v jednom štúdiu, medzi dvoma priateľmi, pri skvelej whiskey a skvelých historkách skôr pre radosť - ako s nejakým zámerom, či účelom. A to z nej robí pre mňa úplne inú hodnotu."

A či sa dostane táto skladba do playlistu nadchádzajúceho turné? Nechajme sa prekvapiť...

HABERA& TEAM 2019 TOUR

20.06.2019 Prievidza - Zimný štadión Prievidza

22.06.2019 Nitra - Amfiteáter Nitra

27.06.2019 Poprad - Zimný štadión mesta Poprad

29.06.2019 Martin - Amfiko Martin

04.07.2019 Košice - Amfiteáter Košice

09.11.2019 Bratislava - Zimný štadión Ondreja Nepelu

