V košickom divadle preniesli Molièra do Abova

Škola žien prichádza na javisko košického divadla prvý raz a Molière ako taký sa do Košíc vracia po vyše pätnástich rokoch. „Škola žien je považovaná za jeho prvú majstrovskú komédiu a jej podtitul by mohol byť komédia nielen o žiarlivosti. Až po jej napísaní nasledovali ďalšie známe tituly ako Mizantrop, Don Juan či Tartuffe, ktoré už košické divadlo uvádzalo,“ hovorí riaditeľ činohry Milan Antol.

Zdroj: Ján Štovka

Ústrednou postavou tejto skvelej komédie je bohatý Arnolf. Muž v najlepších rokoch je stále sám. Ako dlhoročný odporca manželstva i jeho nekompromisný kritik, sa obáva toho, že by mohol dostať parohy. „Rozhodol sa preto, že ak sa ožení, tak len s dievčinou, ktorú si sám vychová od útleho veku a to tak, aby predišiel takej osobnej tragédii ako je nevera a vštepil jej zásady, ktoré sa jemu zdajú pre manželský život najlepšie. Mladá Agnesa, zdá sa, spočiatku naplnila jeho predstavu o výchove, ale situácia sa náhle zvrtne, keď stretne mladého a sympatického Horáca. Všetko je nakoniec úplne inak a Arnolf sa sám chytá do svojej vlastnej pasce ako obeť žiarlivosti,“ približuje Antol príbeh Školy žien.

Zdroj: Ján Štovka

Režisérka Totiková má podľa vlastných slov Molièra rada už od školy. „Asi preto, že aj ja som veľká humoristka a komediantka. Rada vystrájam, preháňam, predvádzam scénky a reprodukujem zážitky. Takže kto iný ako majster komédie Molière by mal byť objektom môjho záujmu? Škola žien bola na Slovensku inscenovaná veľmi málo, preto verím, že bude istým spôsobom pre divákov aj objavná,“ dodáva Totiková. Molièrovu hru spolu so svojimi spolutvorcami ponechala v čase, v ktorom vznikla. Posunula ju však do iného geografického priestoru. „Predstavila som si, aké by to asi bolo, keby pán Molière ako divadelník - kočovník prišiel v čase vzniku hry do Košíc, resp. do Abova a režíroval túto hru práve tu v tomto regióne. Je to vzrušujúca predstava. Tá dala jasný rámec aj zadanie všetkým tvorcom. Na javisku teda diváci uvidia „autorský historizmus“. Všetci vychádzame z dobového a regionálneho pátrania po faktoch, ale autorsky ho pretvárame,“ vysvetľuje Totiková.

Zdroj: Ján Štovka

Titulnú postavu Arnolfa hrá Ivan Krúpa, pre ktorého je táto rola aj darčekom k jeho okrúhlemu životnému jubileu, ktoré oslávi v máji. „Jožko Stražan hovorí: to je tak, ako keby baníkovi povedali: Máš sviatok, môžeš sfárať päťkrát navyše,“ s úsmevom hovorí o „darčeku“ k jubileu Ivan Krúpa. Molière svoje texty písal vo verši a naučiť sa 50 strán textu nie je podľa košického herca jednoduché. „Na druhej strane musím povedať, že verš ako taký milujem. Vždy je to pre herca veľká výzva podať ten verš tak, aby neotravoval diváka, aby z neho vyšiel ten význam, ktorý z neho vyjsť má. Ale keď sa to podarí, je to niečo úžasné a nádherné,“ hovorí Krúpa. A ako vníma samotného Arnolfa? „Je to egocentrický a narcistický chlap, taký naničhodník, ktorý si myslí, že dokáže spútať aj city ženy. To sa nepodarí nikomu na svete. Ani peniazmi, ani rozumom, ani mocou, jednoducho ničím. Žena je samostatná jednotka, s ktorou si chlap neporadí, keď to ona nebude chcieť,“ myslí si Krúpa o postave, ktorá patrí medzi najväčšie klasické komediálne postavy.

Postavu Agnesy, ktorú si chce žiarlivec Arnolf vychovať pre manželstvo, hrá Alena Ďuránová. Populárna herečka sa teší, že vďaka Agnese sa mohla na javisku opäť vrátiť do dievčenských čias. Rovnako ako jej kolegovia si pochvaľuje aj prácu režisérky a dramaturga Michala Baláža, ktorý Moliérové verše upravili tak, aby šli jednoducho do „pusy“. „Text tak nádherne vyškrtali a vyčistili, že je absolútne jasný a jednoduchý, a tým pádom sa aj verše učili relatívne ľahko,“ hovorí Ďuránová. Agnesu vníma ako normálne dievča, ktoré túži po láske a slobode. „Predstavenie sa síce volá Škola žien, ale možno by mu mohol slušať aj názov, v ktorom by sa odzrkadlilo to, že nad prírodou, pudmi a láskou nikto nezvíťazí,“ myslí si Ďuránová. A ako to nakoniec dopadne? Vyškolia ženy mužov v Škole žien? „Povedala by som to tak, že muži majú naozaj čo robiť, aby nejakým spôsobom vyhrali respektíve sa aspoň dotiahli na ženy. Tak ako to väčšinou býva,“ odpovedá s úsmevom košická herečka.

Zdroj: Ján Štovka

Okrem spomínaných predstaviteľov hlavných postáv sa v novom košickom Molièrovi môžu diváci tešiť aj na skvelé herectvo ďalších – Juraja Zetyáka, Henriety Kecerovej, Stanislava Pitoňáka, Adriany Ballovej, Róberta Šudíka a Milana Antola. Príbeh sa odohráva na scéne Michala Lošonského, v kostýmoch Kataríny Holkovej, v choreografiách Martina Borka a s hudbou Ľubice Čekovskej.

