Netopier priletí do Košíc po takmer dvadsiatich rokoch

Opereta Netopier mala zaujímavý osud. Vychádza z komédie nemeckého dramatika Rodericha Benedixa Väzenie. Túto komédiu prepracovali Offenbachovi libretisti Meilhac a Ludovic Halévy a s veľkým úspechom uviedli pod názvom Réveillon ako komédiu (bez hudobného sprievodu) v divadle Théâtre du Paris Royal v Paríži v roku 1872. Hru sa rozhodol kúpiť riaditeľ v Theater an der Wien, Maximilian Steiner, ale považoval ju za príliš parížsku a úplne nevhodnú pre rakúske publikum. Po presunoch medzi viedenskými divadlami napokon ich riaditelia súhlasili s úplným prepracovaním textu Richardom Genéem, ktorý ho posunul na zhudobnenie Johannovi Straussovi ml. a z Netopiera sa napokon stalo jedno z jeho najúspešnejších diel. Hoci Strauss dlho písaniu operety odolával a k zhudobneniu libreta ho presvedčila až jeho manželka. Za šesť týždňov práce a následných dvoch mesiacoch inštrumentácie sa zrodila opereta operiet. Istý kritik píšuci pre viedenské noviny Morgenpost po svetovej premiére v roku 1874 napísal: „... v lóži divadla Theater an der Wien môže človek dostať najkrajšiu morskú chorobu, tak sa to v prízemí vlní pri očarujúcich tónoch, ktoré z orchestra vyludzuje taktovka Johanna Straussa. Všetko tu švitorí, hudie, spieva a trilkuje ako uprostred jari.“

Helena Bécse Szabó ako Rosalinda a Zsolt Vadász ako Gabriel von Eisenstein v novom naštudovaní operety Netopier v Štátnom divadle Košice. Zdroj: Ján Štovka

Pre českého dirigenta Roberta Jindru bolo hudobné naštudovanie Netopiera takým malým „dobrodružstvom“. „Mal som k operete, ako napokon rad iných dirigentov, nedôveru a vôbec som ju spočiatku nerešpektoval. Keď som ale neskôr prvýkrát počul Lehárovu Zem úsmevov, bol som absolútne fascinovaný. Zrazu sa mi operetný svet úplne otvoril a ja som tento žáner začal vnímať ako plnohodnotný a pre dirigenta do istej miery aj „dobrodružný“. Postupne som odhalil krásu, eleganciu i majstrovskú inštrumentáciu operetných partitúr. Mnoho ľudí si myslí, že opereta je pomerne jednoduchý žáner, nie je to však pravda,“ priznáva Jindra.

Marián Lukáč ako Dr. Falke a Myroslava Havryliuk ako Princ Orlofsky v novom naštudovaní operety Netopier v Štátnom divadle Košice. Zdroj: Ján Štovka

Debutom vo svete operety je košický Netopier aj pre slovenského režiséra Michala Spišáka, ktorého Košičania poznajú ako režiséra úspešných činoherných inscenácií Tom, Dick a Harry, Voľnomyšlienkar a Remeselníci. Spišák pred dvoma rokmi vstúpil prvýkrát do sveta opery pri inscenácii „mozartovských“ dvojičiek Mozart a Salieri a Bohom milovaný. Aj on sa priznal, že réžia operety bola preňho veľkým zážitkom a dobrodružstvom. „Je to pre mňa opäť novoobjavený svet. Cítil som sa ako veľké dieťa, ktoré to počúva, ale samozrejme som sa snažil do toho tlmočiť svoj režisérsky názor v spolupráci s choreografom a výtvarníkom. Viac ako sto rokov trvajúci celosvetový úspech Netopiera je v genialite hudobného skladateľa. Melódie, ktoré tu zaznievajú, sú jedna krajšia o druhá. A nie je to tak, že je len jedna melódia, ktorá vystupuje do popredia. Ale v Netopierovi je ich päť, šesť, desať a už len započúvať sa do nich je obrovský zážitok. A ďalšou výnimočnou stránkou je veľmi vtipné libreto, v ktorom sú situácie a pocity vychádzajúce z reálneho života, pocity, ktoré prežívajú všetky generácie,“ hovorí Spišák.

Tvorcovia posunuli dej jednej z najhrávanejších operiet kráľa viedenských valčíkov do obdobia „art deca“ v tridsiatych rokoch minulého storočia. Zdroj: Ján Štovka

V Straussovom Netopierovi je jediná klasicky činoherná postava, ľudový zabávač Frosch, ktorý na scénu prichádza v treťom dejstve. V košickom Netopierovi sa o túto postavu delia dve tváre známe z televíznej obrazovky, predovšetkým zo seriálu Mafstory – Peter Batthyany a Martin Vanek. „Bola to pre mňa výzva, ale veľmi príjemná. Dúfam, že to takto budú vnímať aj diváci, ktorým odporúčam prísť si pozrieť toto predstavenie. Nielen kvôli skvelej hudbe,“ pozýva do divadla „Banán“ Peter Batthyany.

Tatiana Paľovčíková ako Rosalinda v novom naštudovaní operety Netopier v Štátnom divadle Košice. Zdroj: Ján Štovka

Nový košický Netopier bude iný aj po vizuálnej stránke. Autor scény a a kostýmov posunul dej do obdobia tridsiatych rokov minulého storočia, kedy svet ovládal štýl art deco. A tak sa môžu diváci tešiť na netradičné kostýmy a mnohé prekvapenia. Tie budú nielen vo výprave, ale aj v samotnom hudobnom naštudovaní.

Zľava Michaela Várady ako Adela, Eva Nováková ako Ida a Myroslava Havryliuk ako Princ Orlofsky v novom naštudovaní operety Netopier v Štátnom divadle Košice. Zdroj: Ján Štovka

Zaujímavé je aj sólistické obsadenie Netopiera. V titulnej postave Gabriela vo Eisensteina sa predstavia domáci Jaroslav Dvorský a hosťujúci maďarský sólista Zsolt Vadász, v postave Rosalindy uvidia diváci Helenu Becse Szabó a Tatianu Paľovčíkovú, ich slúžku Adelu vtipne stvárnia Mariana Hochelová a Michaela Várady, Dr. Falkeho si zahrajú domáci sólisti Marián Lukáč a Marek Gurbaľ, v úlohe Princa Orlofskeho sa budú striedať Myroslava Havryliuk a Viera Kállayová a v postave Alfréda sólisti Anton Baculík a Maksym Kutsenko. V ďalších úlohách sa predstavia Martin Kovács a Juraj Peter v postave Franka, Václav Morys a Peter Svetlík v roli Dr. Blinda, Aneta Hollá a Eva Nováková v postave Adelinej sestry a sluhu princa Orlofského si zahrá Peter Raši.

