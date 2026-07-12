Hlavné mesto Švajčiarska má meno po medveďovi: Legenda, ktorá stojí za návštevou

Hlavné mesto Švajčiarska podľa cestovateľov pôsobí ako z rozprávky, v ktorej sa zastavil čas. Historické centrum obklopené brehmi rieky Aare je tak zachovalé, že si vyslúžilo zápis do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Kamenné domy s červenými strechami, desiatky starobylých fontán a nekonečné kryté arkády a nádherné uličky vytvárajú jedinečnú atmosféru.
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