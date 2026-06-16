Zabudnite na bežné hotely: Pri Budulovských rybníkoch vyrástla jurta

V Moldave nad Bodvou cez víkend slávnostne otvorili nový ekoturistický projekt pod názvom Jurta pri Budulovských rybníkoch. Košický samosprávny kraj (KSK) zámer podporil sumou 57.000 eur v rámci programu Terra Incognita, vďaka čomu priniesli do regiónu plne vybavenú klasickú jurtu. Tá prepája ekologické zážitkové ubytovanie, históriu a ochranu prírody. Informovala o tom výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková.
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