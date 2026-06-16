Hviezda spravodajstva a kontroverzný slovenský spevák: Rozchod! To malo krátke trvanie

PRAHA - Už spolu nie sú! Kontroverzný slovenský spevák a hviezda českého spravodajstva sa rozišli. To malo krátke trvanie...
O novej láske Tomyho Kottyho sa začalo hovoriť iba v marci tohto roku. V tom čase začal randiť s českou moderátorkou Veronikou Petruchovou. Českí novinári ich zahliadli v uliciach Prahy. „Bolo to rande. Zašli sme si na večeru a potom na koncert, nič viac za tým momentálne nehľadajte,“potvrdila pre Blesk samotná Petruchová.
„S Veronikou sme sa stretli. Sú tam vzájomné sympatie, ale viac sa k tomu v tento moment vyjadrovať nebudem,“ dodal stručne. Neskôr sa spolu objavili aj na Bratislavských módnych dňoch. Vyzeralo to na šťastný vzťah, no ich láska nemala dlhé trvanie. Ako moderátorka potvrdila pre český web Super.cz, už sa viac nestretávajú.
„Nie je to už aktuálne. Som single, užívam si teraz letné obdobie sama," priznala Veronika. Nechcela však presnejšie povedať koľko ich vzťah trval: „Ja som bola párkrát v Bratislave, Tom bol párkrát tu. Myslím, že sme si užili to spoločné randenie a teraz sme sa vydali každý svojou cestou," dodala. Jeden z aspektov ich rozchodu bola práve diaľka.
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