Premiéra Magyara prijal kardinál Erdő: Rokovali o príprave návštevy u pápeža

Péter Magyar. (Zdroj: TASR/AP/Denes Erdos)
BUDAPEŠŤ - Ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a maďarský prímas kardinál Péter Erdő prijal v utorok v budapeštianskom Primaciálnom paláci predsedu maďarskej vlády Pétera Magyara. Oznámila to arcidiecéza na svojom účte na Facebooku, informuje spravodajca v Budapešti.
Ústrednou témou diskusie bola príprava nadchádzajúcej návštevy maďarského premiéra vo Vatikáne, počas ktorej sa stretne s pápežom Levom XIV. „Stretnutie sa konalo v duchu dialógu, vzájomnej úcty a spoločnej zodpovednosti,“ konštatovala arcidiecéza.