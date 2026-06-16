Tak vzali sa alebo nie? Tom Holland konečne priznal pravdu na plné ústa!

LONDÝN - Roky tajností, mesiace špekulácií a nekonečné dohady fanúšikov. Teraz však prišlo priznanie, na ktoré celý Hollywood čakal. Tom Holland prvýkrát otvorene potvrdil, že so Zendayou sú manželia. A hoci sa stále snažia svoje súkromie strážiť ako oko v hlave, jedna veta prezradila viac než všetky zásnubné prstene a svadobné fámy dokopy.
Zdalo sa, že tajná svadba Toma Hollanda a Zendaye zostane jednou z najlepšie strážených celebrítnych udalostí posledných rokov. Od začiatku roka sa objavovali správy o tom, že Zendaya a Tom Holland si povedali svoje áno ďaleko od reflektorov. Herečka bola opakovane vídaná s obrúčkou, jej dlhoročný stylista Law Roach dokonca v marci vyhlásil, že svadba sa už uskutočnila, no samotní aktéri sa k tomu odmietali vyjadriť. Až doteraz.
Tom Holland v novom rozhovore konečne potvrdil to, o čom sa celé mesiace len šepkalo. Keď sa ho opýtali na svadobné špekulácie, reagoval slovami, že jeho rodina nemusela zisťovať, či sú pravdivé, pretože na obrade bola prítomná. Práve touto nenápadnou poznámkou definitívne potvrdil, že on a Zendaya sú manželia. Pre fanúšikov ide o obrovský moment. Dvojica totiž patrí medzi najstráženejšie páry Hollywoodu.
Od chvíle, keď sa spoznali pri nakrúcaní filmu Spider-Man: Homecoming, sa ich vzťah stal predmetom neutíchajúceho záujmu. Romancu síce verejne potvrdili až v roku 2021, no odvtedy si svoje súkromie chránia mimoriadne dôsledne. O to viac prekvapuje, že sa im podarilo utajiť aj samotnú svadbu. Zendaya sa pritom v posledných mesiacoch opakovane objavovala s obrúčkou na ľavej ruke.
Napriek tomu odmietala potvrdiť alebo vyvrátiť akékoľvek informácie o sobáši. Tvrdila, že niektoré veci si chce nechať len pre seba a svojho partnera. Tom však teraz zašiel ďalej než kedykoľvek predtým. Okrem potvrdenia svadby sa vyznal aj zo svojich pocitov. Zendayu označil za svoju najlepšiu priateľku a vyhlásil, že je momentálne najšťastnejší, ako kedy bol. Podľa jeho slov im pomáha aj to, že obaja dokonale rozumejú tlaku, ktorý prináša život pod drobnohľadom verejnosti.
Ich príbeh pritom pripomína hollywoodsku rozprávku. Z kolegov sa stali priatelia, z priateľov partneri a napokon manželia. Po zásnubách na prelome rokov 2024 a 2025 sa začalo špekulovať o termíne svadby, no nikto netušil, že si svoje áno povedali takmer bez jediného úniku informácií do médií. Len pred pár dňami sa Zendaya a Tom Holland po prvý raz po rokoch spoločne objavili na červenom koberci pri propagácii filmu Spider-Man: Brand New Day.
Fanúšikovia okamžite skúmali každý detail a opäť si všimli zlatú obrúčku na herečkinej ruke. Tentoraz však už nikto nemusí hádať, čo znamená...
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