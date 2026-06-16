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Nové možnosti starostlivosti pre pacientov: Partizánska nemocnica otvorila paliatívne oddelenie

Partizánska nemocnica otvorila paliatívne oddelenie
Partizánska nemocnica otvorila paliatívne oddelenie (Zdroj: Nemocnica Penta Hospitals Partizánske)
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TS

Nemocnica Penta Hospitals Partizánske rozširuje svoje pôsobenie v zdravotníckych programoch, ktoré sú dlhodobo kapacitne poddimenzované. Po spustení prvého oddelenia paliatívnej medicíny v širšom regióne, ktoré funguje od 1. apríla a od uvedenia do prevádzky je plne obsadené, nemocnica oficiálne otvorila aj nové oddelenie následnej starostlivosti, ktoré je kapacitným a kvalitatívnym rozšírením existujúceho oddelenia dlhodobo chorých. Obe pracoviská reagujú na dlhodobý nedostatok lôžok tohoto typu, demografiu a rastúce potreby populácie. Projekty vznikli vďaka financovaniu z Plánu obnovy a odolnosti a predstavujú investíciu za takmer 1,6 milióna eur s DPH.

„Dopyt po paliatívnej a následnej starostlivosti na Slovensku dlhodobo rastie, čo úzko súvisí aj s demografickým vývojom a starnutím populácie. Zdravotnícky systém na túto realitu musí reagovať systematicky, s dôrazom na dostupnosť, odbornosť, ale aj rešpekt k dôstojnosti pacientov a ich rodín. Projekty v našej nemocnici v Partizánskom sú konkrétnym príkladom toho, ako môže Plán obnovy pomôcť meniť nemocnice nielen technicky, ale aj hodnotovo. Okrem nového paliatívneho oddelenia sme zároveň zrealizovali aj rozšírenie následnej starostlivosti a spolu s už fungujúcim mobilným hospicom tak zabezpečíme prepojený systém starostlivosti o pacientov v rôznych štádiách ochorenia. Vytvárame tak prostredie, ktoré je nielen moderné, ale predovšetkým ľudské, zamerané na kvalitu života pacientov v najnáročnejších chvíľach a zároveň na zlepšenie pracovných podmienok zdravotníckeho personálu, uviedol Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete Penta Hospitals Slovensko.

Paliatívna medicína priniesla regiónu chýbajúcu zdravotnú starostlivosť

Oddelenie paliatívnej medicíny začalo svoju prevádzku 1. apríla 2026 a od samého začiatku je plne obsadené, čo potvrdzuje dlhodobú potrebu tejto formy zdravotnej starostlivosti v regióne.

Paliatívna starostlivosť predstavuje starostlivosť o pacientov s chronickými, nevyliečiteľnými a zároveň pokročilými a aktívne postupujúcimi ochoreniami s časovo obmedzeným prežívaním. Táto forma zdravotnej starostlivosti smeruje k zlepšeniu kvality života, k zmierneniu utrpenia a bolesti pacientov v ich najťažšom období. Rovnako zahŕňa aj podporu a pomoc tak samotným pacientom, ako aj ich rodinám, pri riešení súvisiacich psychických, sociálnych a duchovných problémov.

Vybudovanie nových kapacít pre následnú zdravotnú starostlivosť a úplne nového paliatívneho oddelenia s novým medicínskym zameraním vnímame ako významný krok pre náš región. Starostlivosť o pacientov s nevyliečiteľnými, pokročilými a progredujúcimi  ochoreniami je nielen medicínskou, ale aj hlboko ľudskou úlohou. Veľmi jasne sa ukázalo, že takéto pracovisko v regióne chýbalo. Oddelenie je od svojho otvorenia plne obsadené a denne vidíme, aký význam má pre pacientov aj ich rodiny. Naším cieľom je poskytovať odbornú zdravotnú starostlivosť v prostredí, ktoré prináša úľavu, pokoj a pocit bezpečia,povedal Ivan Mokrý, riaditeľ Nemocnice Penta Hospitals Partizánske.

“Som rád, že po 20-tich rokoch od zriadenia a uvedenia do prevádzky prvého oddelenia paliatívnej medicíny v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica bolo v Nemocnici Penta Hospitals Partizánske uvedené do prevádzky v poradí druhé oddelenie tohto typu v Trenčianskom samosprávnom kraji. Verím, že prispeje k zlepšeniu kvality života pacientov, ktorí trpia nevyliečiteľným ochorením. Spolu s oddelením následnej zdravotnej starostlivosti tieto pracoviská prispejú k doplneniu chýbajúcich lôžkových kapacít, ktoré sú v kraji vzhľadom na demografický vývoj dlhodobo poddimenzované,” uviedol Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Jednolôžkové izby s možnosťou ubytovania sprevádzajúcej osoby

Nové oddelenie paliatívnej medicíny vzniklo v priestoroch bývalého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ktoré prešli komplexnou rekonštrukciou. Pacientom je k dispozícii 14 lôžok umiestnených v piatich dvojlôžkových a štyroch jednolôžkových izbách. Jednolôžkové izby umožňujú aj ubytovanie sprevádzajúcej osoby, čo môže významne prispievať k psychickej pohode pacientov aj ich blízkych.

„Našou snahou je vytvoriť prostredie, ktoré sa čo najviac približuje domovu – pokojné, dôstojné a bezpečné. Paliatívna medicína nie je len o liečbe symptómov, ale aj o sprevádzaní pacienta a jeho rodiny v náročnom období. Veľký dôraz preto kladieme na individuálny prístup a rešpektovanie potrieb pacienta,“ dodala MUDr. Alexandra Szabová, primárka oddelenia paliatívnej medicíny, ktorá je zároveň aj námestníčkou pre liečebno-preventívnu starostlivosť v Nemocnici Penta Hospitals Partizánske.

Všetky izby sú klimatizované, disponujú vlastným sociálnym zariadením priamo prístupným z izby a sú vybavené modernými polohovateľnými lôžkami s antidekubitárnymi matracmi. Súčasťou oddelenia je aj kúpeľňa pre imobilných pacientov, kuchynka, priestory pre rodinné návštevy a plnohodnotné zázemie pre zdravotnícky personál.

Význam paliatívnej starostlivosti potvrdzujú aj skúsenosti rodín pacientov. Jednou z nich je pani Sylvia, ktorej 74-ročný otec ešte začiatkom minulého roka aktívne športoval. Po diagnostikovaní rakoviny pľúc absolvoval náročnú onkologickú liečbu, no keď sa jeho zdravotný stav zhoršil a možnosti aktívnej liečby sa vyčerpali, rodina začala využívať služby mobilného hospicu. „Keď k nám prišli prvýkrát, otecko sa na každú ďalšiu návštevu veľmi tešil. Boli pre neho ako anjeli. Pomáhali jemu aj celej našej rodine. Vždy prišli, keď sme ich potrebovali, zaujímali sa o to, ako sa cíti a naučili nás zvládať aj náročnú domácu starostlivosť. Vedeli sme, že na to nie sme sami,“ spomína jeho dcéra Sylvia.

Keď si zdravotný stav pacienta vyžadoval nepretržitú odbornú starostlivosť, nastúpil na oddelenie paliatívnej medicíny.Bolo to oddelenie 21. storočia. Otecko mal súkromie, personál bol nesmierne ľudský, milý a ústretový. Vytvorili sme si režim návštev počas celého dňa, aby sme mu boli nablízku a zároveň rešpektovali chod oddelenia. Vďaka tomu sme mali priestor byť spolu až do posledných chvíľ. Jeho odchod bol pokojný a dôstojný. Za ten ľudský prístup budeme navždy vďační, dodáva Sylvia.

Nové oddelenie následnej starostlivosti prináša 16 lôžok

V priestoroch uvoľnených po presťahovaní lôžkovej časti chirurgického oddelenia vznikol celkom nový program následnej starostlivosti, ktorý rozšíril oddelenie dlhodobo chorých. Nové oddelenie disponuje 16 lôžkami rozdelenými do siedmich dvojlôžkových a dvoch jednolôžkových izieb. Je určené pacientom po akútnych výkonoch, operáciách alebo závažných ochoreniach, ktorí už nepotrebujú intenzívnu nemocničnú liečbu, no ich zdravotný stav si vyžaduje pokračujúcu odbornú zdravotnú starostlivosť, rehabilitáciu či doliečenie. Aj na tomto oddelení sú všetky pacientske izby klimatizované, vybavené vlastným sociálnym zariadením a moderným mobiliárom. Súčasťou pracoviska je tiež kúpeľňa pre imobilných pacientov, kuchynka a kompletné zázemie pre zdravotnícky personál.

„Pacienti po akútnej hospitalizácii často potrebujú ešte niekoľko týždňov odbornej zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie a podpory pri návrate do bežného života. Nové oddelenie následnej starostlivosti nám umožní poskytovať túto starostlivosť v moderných podmienkach, s vyšším komfortom a bezpečnosťou pre pacientov. Veríme, že nové priestory prispejú nielen k lepším výsledkom liečby, ale aj k celkovému komfortu pacientov počas ich doliečovania, doplnila MUDr. Lenka Pavlasová, primárka oddelenia následnej starostlivosti Nemocnice Penta Hospitals Partizánske.

Komplexný model starostlivosti pre región

Nové oddelenia dopĺňa aj mobilný hospic, ktorý nemocnica prevádzkuje už od septembra 2024. V rámci neho zabezpečujú odbornú paliatívnu starostlivosť pacientom priamo v ich domácom prostredí, vrátane zmierňovania bolestí a podpory rodiny. Nemocnica tak buduje ucelený model starostlivosti, ktorý reaguje na meniace sa potreby pacientov i demografický vývoj

Viac o téme: NemocnicaZdravotníctvoPartizánskePenta Hospitals
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