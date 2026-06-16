Verdikt za opileckú jazdu! Syn Maroša Kramára už pozná svoj trest: V hre je aj väzenie!

PEZINOK – Štyri mesiace po nehode, ktorá vyvolala veľký rozruch, padlo rozhodnutie. Marko Kramár (18), syn obľúbeného herca Maroša Kramára (67), už pozná trest za svoju februárovú jazdu pod vplyvom alkoholu. Mladík si sadol za volant bez vodičského oprávnenia, pričom podľa polície mal v krvi 1,27 promile alkoholu.
Na začiatku februára šokovala verejnosť správa o nehode mladého Marka Kramára. Ten mal sadnúť za volant auta napriek tomu, že nevlastnil vodičský preukaz. Podľa polície navyše šoféroval pod vplyvom alkoholu a v aute viezol aj ďalších mladistvých kamarátov. Jazda sa skončila nárazom do betónovej nádrže na vodu. Len šťastnou náhodou nedošlo k vážnym zraneniam.
Po mesiacoch čakania je jasné, ako sa prípad skončil. Okresný súd v Pezinku vydal trestný rozkaz, ktorým Marka uznal vinným z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. „OS Pezinok trestným rozkazom zo dňa 01. 06. 2026 uznal obvineného M. K. za vinného z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 Trestného zákona a za to mu uložil peňažný trest v sume 1 500 eur,“ potvrdil pre Nový Čas hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.
Mladík tak musí zaplatiť pokutu vo výške 1 500 eur. Okrem toho mu súd uložil zákaz viesť motorové vozidlá všetkého druhu na 18 mesiacov. V rozhodnutí sa zároveň uvádza aj náhradný trest odňatia slobody na dva mesiace pre prípad, že by bol výkon peňažného trestu úmyselne zmarený. Trestný rozkaz zatiaľ nie je právoplatný. Procesné strany majú po jeho doručení zákonnú lehotu na podanie odporu. Ak by sa tak stalo, prípad by sa dostal pred súd na hlavné pojednávanie.
Od nehody však uplynulo už niekoľko mesiacov a Marko sa medzičasom snaží sústrediť na svoju kariéru. Naďalej účinkuje v seriáli Sľub, kde hrá aj jeho otec Maroš Kramár. Popritom sa venuje hudbe a vydáva nové skladby. Krátko po nehode mladík priznal, že si uvedomuje závažnosť svojho konania. „Bol som pod vplyvom alkoholu a chcel som len povedať, že si uvedomujem závažnosť tejto situácie a aké zlé moje rozhodnutie bolo. Som naozaj pripravený zobrať za to všetku zodpovednosť a samozrejme aj všetky následky,“ povedal.
Rodina Kramárovcov sa k prípadu vyjadruje len veľmi opatrne. Markova mama Nataša Nikitinová po rozhodnutí odkázala, že k jednotlivým krokom sa zatiaľ vyjadrovať nebude, keďže vec nie je právoplatne skončená. Zostáva tak otázkou, či mladý Kramár verdikt prijme, alebo sa rozhodne podať odpor.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%