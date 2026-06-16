Slovenská armáda sa dočká obrnených vozidiel: S Fínskom prišla nová dohoda

HELSINKI/BRATISLAVA - Ministerstvo obrany SR a fínska zbrojárska spoločnosť Patria aktualizovali predchádzajúcu dohodu o nákupe bojových obrnených vozidiel AMV XP 8x8 s cieľom ešte väčšmi posilniť spoluprácu. Revidovaná dohoda okrem iného zahŕňa nový harmonogram dodávok.
„Sme radi, že sme prostredníctvom úzkej a konštruktívnej spolupráce aktualizovali našu dohodu so slovenským ministerstvom obrany. Hoci podrobnosti zostávajú utajené, dohoda zabezpečuje pokračovanie dodávok našich obrnených vozidiel slovenským ozbrojeným silám. Týmto dôležitým krokom sme dosiahli vyvážené zmluvné podmienky pre obe strany,“ uviedol výkonný viceprezident divízie Protected Mobility spoločnosti Patria Jussi Järvinen.
„Ďakujeme podpredsedovi slovenskej vlády a ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi a slovenskému ministerstvu obrany za vynikajúcu spoluprácu a odhodlanie počas celého procesu, čo posilňuje miestne priemyselné kapacity, bezpečnosť dodávok a dlhodobú pripravenosť,“ doplnil. Slovensko uzavrelo v roku 2022 s Fínskom medzivládnu dohodu o nákupe 76 bojových obrnených vozidiel (BOV) 8x8 - 60 z nich určených pre pechotu, desať sanitných vozidiel a šesť veliteľských vozidiel. Poslednú dodávku obrnených sanitných vozidiel Patria odovzdala v máji v obci Lieskovec pri Zvolene.