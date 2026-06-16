Karol Csino obletel svet: Spieval na 5 kontinentoch, ale čo ho čaká teraz... to chce poriadne nervy!

BRATISLAVA - Karol Csino v poslednom období doslova brázdil celý svet! Jeho hudobné turné nabralo priam gigantické rozmery, precestoval päť kontintentov. Po návrate na Slovensko ho však čaká ešte ťažšia skúška ohňom – veľký jubilejný koncert.
Cestovný pas známeho speváka musel v posledných mesiacoch praskať vo švíkoch. Karol Csino totiž nasadil tempo, ktoré hraničí s ľudskými možnosťami. „Keď si to rozmeníme na drobné, tak za jeden mesiac som stihol päť kontinentov,“ prekvapuje. Csino hneď v úvode detailne opisuje svoju divokú trasu okolo zemegule: „Myslím, že poslednú hudobnú šnúru som začal Londýnom, potom bola Ázia, Thajsko, Bangkok, celá Kalifornia a odtiaľ veľký majestátny prelet do Austrálie. Nikdy som tam nebol a wau... Prešli sme celú Austráliu skrz-naskrz. Potom smer Hongkong a Peking.“
Z luxusných svetových hál sa však teraz vracia späť domov a čoskoro v Bratislave odpáli svoj veľký narodeninový koncert. Hoci by sa mohlo zdať, že po obletení sveta ho už nič nerozhádže, nie je to tak. „Slovenské publikum je paradoxne to najťažšie. Slovenské publikum, keďže ide o slovenské piesne Karola Duchoňa, to preverí, pretože je na tie svoje piesne nesmierne citlivé. Takže ja mám svoj jubilejný koncert 26. júna v Slovenskom rozhlase v najväčšom koncertnom štúdiu s orchestrálnym prevedením a dokonca s krstom albumu Karol spieva Duchoňa,“ neskrýva obrovskú zodpovednosť.
Pre Csina ide o životný projekt, no namiesto čistého umeleckého zážitku sa momentálne topí v manažérskom strese. Dať dokopy obrovské hudobné teleso a udržať si status profesionála ho totiž stojí obrovské množstvo síl. Na javisku totiž nebude sám. Karol vytiahol z rukáva silné esá a pre divákov si pripravil zostavu hostí, ktorá sľubuje skvelú šou. „V prvom rade parťákov, ktorí so mnou spievajú už 16 rokov v projekte Swing Stars. Je to môj tútor a vzor Berco Balogh, ďalej môj kolega, kubánsky spevák Lazaro... A myslím, že už môžem povedať, bude tam aj Števo Skrúcaný, takže ten by mal urobiť narodeninovú radosť svojím slovom,“ prezrádza exkluzívne mená oslávenec. Touto trojicou to však nekončí. Spevák vymenoval ďalšie zvučné mená , ktoré sa na koncerte objavia a veruže je sa na čo tešiť!