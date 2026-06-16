Napätie v Lamanšskom prielive: Rusi vypálili varovné výstrely na britskú jachtu

LONDÝN - Námorníci na palube ruskej vojenskej fregaty vypálili v Lamanšskom prielive varovné výstrely na britskú civilnú jachtu, ktorá sa k nim priblížila. Informovali o tom v utorok viaceré britské médiá, píše správa agentúr AP, AFP a Reuters.
Britské ministerstvo obrany podľa televízie BBC správy médií vyšetruje. Incident sa údajne stal okolo 11.40 h miestneho času medzi ostrovom Wight a Normandiou a týkal sa ruskej fregaty Admirál Grigorovič. Pri incidente sa zrejme nikto nezranil, píše BBC. Britské jednotky v nedeľu v Lamanšskom prielive zachytili tanker z tzv. ruskej tieňovej flotily, oznámil premiér Keir Starmer v príspevku na sieti X. Ministerstvo obrany následne uviedlo, že príslušníci Kráľovskej námornej pechoty a Národnej kriminálnej agentúry sa na plavidlo Smyrtos nalodili.
Pôvodcom incidentu bola ruská fregata Admirál Grigorovič
Pôvodcom incidentu bola ruská fregata Admirál Grigorovič, uviedol zdroj Reuters, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity. Jachta podľa AP ohlásila, že po priblížení na vzdialenosť asi 450 metrov jej smerom strieľala loď ruského námorníctva. Udalosť sa stala približne 35 kilometrov južne od britského ostrova Wight, mimo teritoriálnej vody Spojeného kráľovstva.
Ruské vojnové lode preplávajúce Lamanšským prielivom rutinne sledujú lode britského námorníctva. Ruskú fregatu v momente dnešného údajného incidentu monitorovala hliadková loď HMS Mersey. Incident sa odohral dva dni po tom, ako sa britské sily v Lamanšskom prielive zmocnili tankera z takzvanej tieňovej flotily, ktorá sa podieľa na vývoze sankcionovanej ruskej ropy. Bola to prvá operácia toho druhu zo strany britských ozbrojených síl. Britskí predstavitelia však nedávajú tieto dve udalosti do súvislosti, napísal web stanice BBC.