NATO posilňuje obranu: Taliansko nasadí raketový systém v Turecku

ANKARA - Taliansko nasadí systémy protivzdušnej obrany v strednom Turecku v rámci plánu obrany NATO, uviedlo v utorok turecké ministerstvo obrany. Informuje správa agentúry AFP.
„V rámci stáleho plánu obrany NATO a s cieľom posilniť protivzdušnú obranu Aliancie bude na... základni v Konyi nasadený jeden protivzdušný systém SAMP-T patriaci Taliansku,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Mobilný protiraketový systém bol vyvinutý v rámci spoločného francúzsko-talianskeho projektu proti stíhačkám, bezpilotným lietadlám, riadeným strelám a niektorým balistickým raketám.
Sily NATO umiestnené v Turecku zostrelili od vypuknutia vojny na Blízkom východe (28. februára) už štyrikrát balistické rakety vystrelené z Iránu. Aliancia preto nasadila nové batérie raketových systémov Patriot na leteckej základni Incirlik na juhu Turecka. Šéf NATO Mark Rutte počas aprílovej návštevy Ankary uviedol, že Aliancia urobí „všetko potrebné, aby obránila“ svojich členov vrátane Turecka.