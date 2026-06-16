Čo to zasa predvádzal Trump?! VIDEO Macronovej žene nechcel pustiť ruku! Jej reakcia hovorí za všetko

PARÍŽ - Kamery na summite G7 zachytili nezvyčajný moment medzi Donaldom Trumpom a Brigitte Macronovou. Americký prezident držal ruku francúzskej prvej dámy takmer 15 sekúnd, čo okamžite vyvolalo pozornosť médií aj sociálnych sietí.
Kamery zachytili zvláštnu scénu
Počas privítania hostí na summite G7 vo francúzskom Évian-les-Bains sa do centra pozornosti nečakane dostal Donald Trump. Americký prezident totiž pri pozdrave s Brigitte Macronovou predviedol jedno zo svojich povestných dlhých podaní rúk, ktoré trvalo takmer 15 sekúnd.
Brigitte Macronová na okamih zaváhala
Na zverejnených záberoch vidieť, ako americký prezident pokračuje v podaní ruky aj po tom, čo by väčšina ľudí pozdrav ukončila.
Keď ju napokon pustil, Brigitte Macronová na krátky moment zaváhala, akoby si nebola istá, či je pozdrav naozaj na konci. Až následne stiahla ruku a položila ju na kabelku.
Video sa rýchlo rozšírilo po internete a vyvolalo množstvo komentárov.
Trumpove podania rúk sú známe už roky
Donald Trump sa počas svojej politickej kariéry viackrát dostal do pozornosti práve pre nezvyčajný štýl podávania rúk. Médiá ho často označujú za „ťahanie a priťahovanie“, keď druhú osobu počas pozdravu opakovane priťahuje smerom k sebe.
Podobná situácia sa už v minulosti odohrala aj medzi Trumpom a Emmanuelom Macronom.
V októbri 2025 si obaja politici vymenili mimoriadne dlhé podanie rúk, ktoré podľa médií trvalo 26 sekúnd. Ešte dlhší bol ich slávny pozdrav z roku 2017, ktorý sa stal virálnym po celom svete.
Nepríjemná história medzi Trumpom a Macronovcami
Pozornosť vyvolala aj skutočnosť, že k stretnutiu došlo len niekoľko mesiacov po kontroverzných výrokoch amerického prezidenta na adresu francúzskeho páru.
Trump v apríli počas rozhovoru s novinármi kritizoval európskych spojencov za nedostatočnú podporu Spojených štátov a Izraela počas konfliktu s Iránom. Pri tejto príležitosti sa dotkol aj súkromia francúzskeho prezidenta.
„Volal som do Francúzska Macronovi, ktorého manželka sa k nemu správa veľmi zle. Stále sa spamätáva z úderu do čeľuste,“ vyhlásil Trump.
Narážal tým na video z roku 2025, ktoré zachytilo moment po pristátí prezidentského lietadla vo Vietname. Na záberoch sa zdalo, že Brigitte Macronová odstrčila alebo udrela manžela do tváre. Elyzejský palác aj samotný Emmanuel Macron však neskôr akékoľvek špekulácie o konflikte odmietli.
Macron Trumpovi odkázal jediné
Francúzsky prezident reagoval na Trumpove poznámky pomerne stručne.
Vyhlásil, že podobné výroky nepovažuje za elegantné ani primerané. Zároveň naznačil, že si nezaslúžia ďalšiu pozornosť. „Nie sú ani elegantné, ani na úrovni,“ odkázal Macron a odmietol sa k celej veci ďalej vyjadrovať.