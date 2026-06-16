Šokujúce zistenia po smrti Marii pri bungee jumpingu: VIDEO Zadržaný tréner skákal z rovnakého miesta aj s malými DEŤMI!

RIO DE JANEIRO - Iba pred pár dňami obletelo celý svet video, ktoré zachytilo, ako počas bungee jumpingu zhodili z mosta v Brazílii nezaistenú 21-ročnú ženu. Tá následne po páde zomrela. Ukázalo sa, že tréner, ktorý bol pri nešťastí prítomný, robil riskantné zoskoky. Z mosta skákal s malými deťmi.
Meno Luis Felipe Feliciano Egoroff (32) sa v poslednom období skloňuje takmer v každej krajine. Tento tréner bungee jumpingu bol zodpovedný za nezmyselnú smrť brazílskej modelky Marie (†21), ktorú zhodili jeho kolegovia z mosta bez istenia lanom. Nasledoval voľný pád a tvrdý náraz na zem, ktorý bol nezlúčiteľný so životom.
Nebezpečné zoskoky inštruktora
Na sociálnych sieťach sa teraz objavili zábery, ako tento inštruktor presne z toho istého miesta na moste nebezpečne zoskakoval s malými deťmi. Informuje o tom The Sun.
Egoroff je pritom jeden z troch obvinených osôb v súvislosti so smrťou spomínanej modelky. Staršie nebezpečné zoskoky, ktoré zverejnil na sociálne siete, sa mali odohrať ešte v apríli.
Hazardoval už pred tromi rokmi
V jednej ruke drží lano a v druhej dieťa, ktoré sa usmieva. Toto video vzniklo dokonca ešte v roku 2023. Egoroff pri zoskokoch len tesne míňal stĺpy mohutnej betónovej konštrukcie mosta a viackrát sa počas zoskoku točil.
Lano mali zaisťovať všetci traja
Za jeden zoskok si inštruktor účtoval 26 libier, pričom kontroly zaistenia mali vždy robiť všetci spoločne. Nie je preto jasné, čo sa stalo pred osudným zoskokom Marie. Na otázku policajtov, ktorí sa Egoroffa pýtali, kto bol vtedy zodpovedný, povedal, že "si to už nepamätá".