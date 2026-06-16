Utorok16. jún 2026, meniny má Bianka, Blanka, zajtra Adolf

Šokujúce zistenia po smrti Marii pri bungee jumpingu: VIDEO Zadržaný tréner skákal z rovnakého miesta aj s malými DEŤMI!

Brazílsky inštruktor Luis Felipe Feliciano Egoroff (32), ktorý je zodpovedný za smrť Marie (†21), ktorú nezaistili za lano, skákal nebezpečne aj s malými deťmi.
Brazílsky inštruktor Luis Felipe Feliciano Egoroff (32), ktorý je zodpovedný za smrť Marie (†21), ktorú nezaistili za lano, skákal nebezpečne aj s malými deťmi. (Zdroj: Facebook/Tiffany Tea﻿)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

RIO DE JANEIRO - Iba pred pár dňami obletelo celý svet video, ktoré zachytilo, ako počas bungee jumpingu zhodili z mosta v Brazílii nezaistenú 21-ročnú ženu. Tá následne po páde zomrela. Ukázalo sa, že tréner, ktorý bol pri nešťastí prítomný, robil riskantné zoskoky. Z mosta skákal s malými deťmi.

Meno Luis Felipe Feliciano Egoroff (32) sa v poslednom období skloňuje takmer v každej krajine. Tento tréner bungee jumpingu bol zodpovedný za nezmyselnú smrť brazílskej modelky Marie (†21), ktorú zhodili jeho kolegovia z mosta bez istenia lanom. Nasledoval voľný pád a tvrdý náraz na zem, ktorý bol nezlúčiteľný so životom. 

Nebezpečné zoskoky inštruktora 

Na sociálnych sieťach sa teraz objavili zábery, ako tento inštruktor presne z toho istého miesta na moste nebezpečne zoskakoval s malými deťmi. Informuje o tom The Sun. 

 
 

Egoroff je pritom jeden z troch obvinených osôb v súvislosti so smrťou spomínanej modelky. Staršie nebezpečné zoskoky, ktoré zverejnil na sociálne siete, sa mali odohrať ešte v apríli. 

Hazardoval už pred tromi rokmi 

V jednej ruke drží lano a v druhej dieťa, ktoré sa usmieva. Toto video vzniklo dokonca ešte v roku 2023. Egoroff pri zoskokoch len tesne míňal stĺpy mohutnej betónovej konštrukcie mosta a viackrát sa počas zoskoku točil. 

Lano mali zaisťovať všetci traja 

Za jeden zoskok si inštruktor účtoval 26 libier, pričom kontroly zaistenia mali vždy robiť všetci spoločne. Nie je preto jasné, čo sa stalo pred osudným zoskokom Marie. Na otázku policajtov, ktorí sa Egoroffa pýtali, kto bol vtedy zodpovedný, povedal, že "si to už nepamätá".

Viac o téme: MostSmrťInštruktorBungee jumpingMalé detiBrazíliaMarieRioModelkaLuis Felipe Feliciano EgoroffZoskokyHauard
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Maria po dopade na
Smrť Marie pri bungee jumpingu: Dievča po dopade ešte žilo! Zdravotná sestra opísala jej posledné chvíle
Zahraničné
Podozrivých z nedbalosti zatkli,
Prípad modelky, ktorá zomrela pri bungee jumpingu: Mužov, ktorí ju poslali na istú smrť, zatkli pri úteku
Zahraničné
FOTO Lezenie - Zarečki krov
Moderní Robinsoni, zbystrite! Máme pre vás najlepšie tipy na dobrodružnú dovolenku v Chorvátsku.
Zahraničné
Tragická smrť tínedžerky (†17)
Tragická smrť tínedžerky (†17) pri bungee jumpingu: Fatálna chyba inštruktora
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Karol Csino obletel svet: Spieval na 5 kontinentoch, ale čo ho čaká teraz... to chce poriadne nervy!
Karol Csino obletel svet: Spieval na 5 kontinentoch, ale čo ho čaká teraz... to chce poriadne nervy!
Prominenti
Ivan Kmotrík ml.: Chceme dať väčší priestor mladým hráčom
Ivan Kmotrík ml.: Chceme dať väčší priestor mladým hráčom
Futbal
Yaya Touré: Som veľmi poctený, že môžem trénovať taký veľký klub
Yaya Touré: Som veľmi poctený, že môžem trénovať taký veľký klub
Futbal

Domáce správy

Partizánska nemocnica otvorila
Nové možnosti starostlivosti pre pacientov: Partizánska nemocnica otvorila paliatívne oddelenie
Domáce
Prezident Pellegrini ide do
Prezident Pellegrini ide do ďalšej fázy výcviku: Čaká ho 14 dní v teréne
Domáce
Indický premiér Naréndra Módí
Bratislava zažila vzácnu návštevu: Módího zaujala slovenská výstava
Domáce
Vo Vranove nad Topľou ocenili výnimočných žiakov a študentov za úspechy doma aj v zahraničí
Vo Vranove nad Topľou ocenili výnimočných žiakov a študentov za úspechy doma aj v zahraničí
Prešov

Zahraničné

FOTO Brazílsky inštruktor Luis Felipe
Šokujúce zistenia po smrti Marii pri bungee jumpingu: VIDEO Zadržaný tréner skákal z rovnakého miesta aj s malými DEŤMI!
Zahraničné
Napätie v Lamanšskom prielive:
Napätie v Lamanšskom prielive: Rusi vypálili varovné výstrely na britskú jachtu
Zahraničné
Donald Trump a zápasník
Poplach v Bielom dome: FBI prekazila ďalší plánovaný atentát na Trumpa
Zahraničné
Brutálny útok medveďa: Senior
Brutálny útok medveďa: Senior utrpel smrteľné zranenia! Vyšetrovanie odhalilo príšerné DETAILY
Zahraničné

Prominenti

Hviezda spravodajstva a kontroverzný
Hviezda spravodajstva a kontroverzný slovenský spevák: Rozchod! To malo krátke trvanie
Domáci prominenti
Marko Kramár, Maroš Kramár
Verdikt za opileckú jazdu! Syn Maroša Kramára už pozná svoj trest: V hre je aj väzenie!
Domáci prominenti
Jelly Roll a Bunnie
Celebritný rozvod roka: Manželstvo plné nevery, rozchodov a druhých šancí sa definitívne rúca!
Zahraniční prominenti
Desivé priznanie asistentky Borisa
Desivé priznanie asistentky Borisa Kollára: Exsnúbenec ju dobil a nechal v jarku!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Odborníčka varuje: Tento návyk
Odborníčka varuje: Tento návyk si vyberá svoju daň vždy a u každého
vysetrenie.sk
Muž užíval prípravok od
Muž užíval prípravok od influencerky na priberanie: Začal strašne prdieť a schudol! Skončil v nemocnici
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Dokáže AI zachrániť pred povodňami? Google prináša prelomový model
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Zbojnícku jaskyňu opäť otvoria pre verejnosť: Objavili v nej niečo vzácne?
Zaujímavosti

Dobré správy

Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Novinka, o ktorej sa
Novinka, o ktorej sa hovorí čoraz viac: Tento trend mení pohľad na starostlivosť o pleť
feminity.sk

Ekonomika

Po Volve ďalší veľký projekt vo Valalikoch: Čínska skupina plánuje high-tech výrobu pre letectvo!
Po Volve ďalší veľký projekt vo Valalikoch: Čínska skupina plánuje high-tech výrobu pre letectvo!
Revolúcia v dôchodkoch? Odborári chcú zrušiť rodičovské penzie a zdaniť robotov!
Revolúcia v dôchodkoch? Odborári chcú zrušiť rodičovské penzie a zdaniť robotov!
Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Pozor na tieto výrobky: Z obchodov sťahujú potraviny aj elektroniku, môžu ohroziť zdravie!
Astronomický dlh a slabý rast: Každý Slovák dlhuje už vyše 15 500 eur, NKÚ bije na poplach!
Astronomický dlh a slabý rast: Každý Slovák dlhuje už vyše 15 500 eur, NKÚ bije na poplach!

Šport

Ďalší národný rekord: Emma Zapletalová v netypickej disciplíne na Zlatej tretre siahala na pódium
Ďalší národný rekord: Emma Zapletalová v netypickej disciplíne na Zlatej tretre siahala na pódium
Beh
Prvá prekážka na ceste do Ligy majstrov je známa: Slovan zatiaľ zostáva v napätí
Prvá prekážka na ceste do Ligy majstrov je známa: Slovan zatiaľ zostáva v napätí
Liga majstrov
Žilina zažije fanúšikovské peklo: Šošoni spoznali úvodného súpera v Európskej lige
Žilina zažije fanúšikovské peklo: Šošoni spoznali úvodného súpera v Európskej lige
Európska liga
MS VO FUTBALE 2026 História sa zopakovala na deň presne: Toto sa na šampionáte nestalo 68 rokov
MS VO FUTBALE 2026 História sa zopakovala na deň presne: Toto sa na šampionáte nestalo 68 rokov
MS vo futbale

Auto-moto

Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Doprava
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
TEST: SEAT Ibiza Start+ - dobrý drobec
Klasické testy
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
BMW M2 už aj s M xDrive - pre zábavu v každom počasí
Predstavujeme
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Nitriansky kraj pokračuje v modernizácii ciest, opravy sa dotknú piatich okresov
Doprava

Kariéra a motivácia

Adresa v životopise: Riskujete ňou zbytočné predsudky personalistov?
Adresa v životopise: Riskujete ňou zbytočné predsudky personalistov?
CV a motivačný list
Ako odísť z práce o piatej s čistou hlavou: 5 rituálov, ktoré vás odnaučia myslieť na robotu doma
Ako odísť z práce o piatej s čistou hlavou: 5 rituálov, ktoré vás odnaučia myslieť na robotu doma
Práca a voľný čas
Chronickí sťažovatelia v tíme: Nenechajte jedného toxického kolegu stiahnuť celý kolektív
Chronickí sťažovatelia v tíme: Nenechajte jedného toxického kolegu stiahnuť celý kolektív
Motivácia a produktivita
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Premeňte vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Pohovor po 15 rokoch v jednej firme: Premeňte vernosť na výhodu a čo odpovedať na otázku „Prečo odchádzate?“
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Domáce pamlsky pre psov: Pečeňové sušienky za pár minút
Rady a tipy
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Jednoduchá quesadilla bez mäsa, ktorá nesklame ani milovníkov mäsa
Bezmäsité jedlá

Technológie

„Našu AI zneužívajú na podvody,“ tvrdí Google: Žaluje čínskych hackerov za falošné SMS, ktoré zaplavujú aj Slovensko
„Našu AI zneužívajú na podvody,“ tvrdí Google: Žaluje čínskych hackerov za falošné SMS, ktoré zaplavujú aj Slovensko
Bezpečnosť
Výskumníci objavili prvého skutočného „zombie tvora“: Tkanivo tohto morského organizmu sa regenerovalo aj roky po oddelení
Výskumníci objavili prvého skutočného „zombie tvora“: Tkanivo tohto morského organizmu sa regenerovalo aj roky po oddelení
Veda a výskum
Samsung má čipy, smartfóny aj displeje. Teraz mu chýba už len telo pre umelú inteligenciu. Pozerá sa na Boston Dynamics
Samsung má čipy, smartfóny aj displeje. Teraz mu chýba už len telo pre umelú inteligenciu. Pozerá sa na Boston Dynamics
Správy
Ľudia si čoraz častejšie nechávajú od AI radiť vo vzťahoch aj pri hádkach. Takto ťa chatbot môže oklamať, aj keď si spravil niečo zlé
Ľudia si čoraz častejšie nechávajú od AI radiť vo vzťahoch aj pri hádkach. Takto ťa chatbot môže oklamať, aj keď si spravil niečo zlé
Umelá inteligencia

Bývanie

Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
Vintage nie sú len kúsky po babke a je štýlovejší, ako si myslíte. V ktorom z jeho smerov sa nájdete najviac?
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia
5 izbových rastlín, ktoré vašu kuchyňu krásne rozžiaria. Viaceré zvládnu kolísanie teplôt aj vlhkosť z varenia

Pre kutilov

Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Opadáva vám drobná úroda? Jún rozhoduje o tom, či pri zbere nájdete len červivé jablká
Zelenina a ovocie
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Prívalové dažde mu už vrásky nerobia: Domáci majster ukázal, ako svojpomocne postaviť lacnú vsakovačku
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia bývajú pre svoje okolie záhadou: Nikdy nepovedia čo si myslia aj preto majú náročné vzťahy
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia bývajú pre svoje okolie záhadou: Nikdy nepovedia čo si myslia aj preto majú náročné vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Brazílsky inštruktor Luis Felipe
Zahraničné
Šokujúce zistenia po smrti Marii pri bungee jumpingu: VIDEO Zadržaný tréner skákal z rovnakého miesta aj s malými DEŤMI!
Napätie v Lamanšskom prielive:
Zahraničné
Napätie v Lamanšskom prielive: Rusi vypálili varovné výstrely na britskú jachtu
Donald Trump a zápasník
Zahraničné
Poplach v Bielom dome: FBI prekazila ďalší plánovaný atentát na Trumpa
Brutálny útok medveďa: Senior
Zahraničné
Brutálny útok medveďa: Senior utrpel smrteľné zranenia! Vyšetrovanie odhalilo príšerné DETAILY

Ďalšie zo Zoznamu