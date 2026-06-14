Sedem záhrad, ktoré ohromia každého návštevníka: Priamo v srdci metropol!

Verejné záhrady dokážu cestovateľov preniesť do úplne iného sveta. Sú zelenými oázami uprostred rušných miest, no okrem oddychu a výhľadov prinášajú aj náhľad do histórie a inšpiratívnu atmosféru. Táto sedmička patrí medzi najkrajšie na svete.
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