Zmapovali sme aktuálne ceny v Chorvátsku: Oplatí sa vám jazdiť k moru so zásobami?

Chorvátsko opäť láka na krištáľové more a slnečné pláže, no pred cestou sa oplatí strategicky plánovať - najmä ak ste si nezakúpili all-inclusive pobyt a plánujete sa stravovať v reštauráciách, prípadne si variť. Koncom mája sme navštívili Crikvenicu a zmapovali, koľko aktuálne stoja potraviny či služby.
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