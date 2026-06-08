Slovenský vedec objavil tri nové druhy jedovatých hadov

Medzinárodný vedecký tím pod vedením Daniela Jablonského z Prírodovedeckej fakulty UK prehodnotil viac ako 160 rokov starý pohľad na skupinu jedovatých horských hadov z južnej Ázie. Výskumníci zistili, že had, ktorý bol od roku 1864 považovaný za jeden široko rozšírený druh, v skutočnosti predstavuje komplex viacerých samostatných evolučných línií. Tri z nich sú pre vedu úplne nové. Rozsiahlu štúdiu uverejnil vedecký časopis ZooKeys.
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