Začnite plánovať: Dvanásť najkrajších slovenských hradov treba zažiť na vlastnej koži

Slovensko patrí k svetovým rekordérom v počte hradov a zámkov na obyvateľa. Niektoré sú v rozvalinách, iné žiaria novotou, no každý z nich rozpráva unikátny príbeh a ponúka výhľady, ktoré vám vyrazia dych. Vydajte sa s nami po stopách kráľov, hradných pánov a dávnych legiend.
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