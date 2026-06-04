Parlament ukončil rokovací deň návrhom nového Občianskeho zákonníka

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR ukončili štvrtkové rokovanie diskusiou o návrhu nového Občianskeho zákonníka. Tomuto bodu sa venovali takmer celý deň.
Návrh je v parlamente v prvom čítaní. Stojí za ním ministerstvo spravodlivosti. Rozprava je k nemu skrátená na 12,5 hodiny. Poslanci sa vrátia do lavíc opäť v piatok (5. 6.). V tento deň sa bude rokovať len do 16.00 h. O prebratých návrhoch sa hlasovať nebude. Najbližšie hlasovanie čaká parlament v utorok (9. 6.).