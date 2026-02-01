Letisko chce vybudovať prvý nástupný most, sľubuje zrýchlenie aj väčší komfort

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vyhlásilo súťaž na vybudovanie nástupného mosta do lietadiel za predpokladanú cenu necelých 767.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
