Ivana Gaborík šla do nového roka bez bŕzd: Najväčšia hojdačka na Slovensku a poriadna dávka odvahy!

Influencerka a tanečnica Ivana Gaborík odštartovala rok 2026 netradične – s hlavou v oblakoch a nohami vysoko nad zemou. Symbolickým gestom na najväčšej hojdačke na Slovensku poslala fanúšikom silný odkaz o prekonávaní strachu a odvahe žiť naplno.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Slovenskí politici si uctievajú sviatok Troch kráľov: Pridal sa aj vládny SMER či prezident Pellegrini
ŠOK v lyžiarskom stredisku: Chlapec (11) vypadol z lanovky! Letel k zemi z výšky takmer piatich metrov