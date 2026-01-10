Robbie Williams zdieľal MRAZIVÚ správu od 13-ročnej dcéry: BOJÍ SA budúcnosti!

LOS ANGELES - Robbie Williams zverejnil srdcervúcu správu, ktorú dostal o druhej hodine ráno od svojej 13-ročnej dcéry, keď sa mu otvorila ohľadom svojich obáv z budúcnosti a priznala, že zúfalo túži po sláve. Správu mu vraj poslala o 2:06 ráno a priznala v nej, že sa bojí, že bude "ničím", ak sa nestane slávnou.
V rozhovore so Scottom Millsom Robbie v BBC Radio 2 pustili video, v ktorom sa Teddy pridala k nemu pri hlasových rozcvičkách. Po skončení sa Scott opýtal: „To musí byť niečo výnimočné, pretože mám pocit, že sú teraz v takom veku, keď už vedia, kto je ich otec, a mať takúto skúsenosť so svojimi deťmi... je to super?“
Robbie odpovedal, že áno a najmä preto, že Teddy chce slávu aj sama pre seba. „Áno, je to veľmi, veľmi super,“ povedal. „Najmä Ted po tom strašne túži. Keď som vyrastal v Stoke-on-Trend, aj ja som po tom neuveriteľne túžil - po čomkoľvek to bolo. Pozeral som Top Of The Pops vo štvrtok a hovoril si: Ako sa, dopekla, dostanem do tej krabice v rohu tejto izby a stanem sa jedným z tých ľudí?“
Dodal však, že u jeho dcéry je táto túžba ešte "intenzívnejšia", a prečítal správu, ktorú mu poslala. Robbie povedal: „Písala - bolo to vo štvrtok, šesť minút po druhej ráno: "Oci, čo ak nie som speváčka? Je to môj najväčší strach nebyť speváčkou." Najväčší - veľkými písmenami. "Čo ak som nič?"“ Spevák jej však na to odpovedal, že všetko bude v poriadku ,lebo je dieťa známej osobnosti.
Obáva sa však jediného - Teddy je veľmi citlivá, a tak môže kritiku znášať horšie. „Obávam sa len slov a zlých ľudí a - vlastne sa ani neobávam, pretože ju viem profesionálne usmerniť, takže to je v poriadku. Ide skôr o všetko ostatné, čo s tým prichádza. A okrem toho je to nádherný život a nádherné povolanie - môžete sa živiť kreativitou a ja som za to veľmi vďačný a neuveriteľne šťastný.“
Robbieho dcéra nedávno debutovala ak oherečka, keď sa objavila vo vianočnom filme Tinsel Town ako dcéra postavy, ktorú stvárnila Rebel Wilson. Teddy prišla na premiéru v zelených šatách a čiernej kožušinovej bunde po boku svojich rodičov. Robbie a Ayda majú spolu aj syna Charlieho (10) a ďalšie dve deti - Coco (7) a Beaua (5).