Magyar tvrdo kritizuje zjazd vládnej strany Fidesz: Nazýva ho propagandistickou akciou

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar nazval sobotňajší zjazd vládnej strany Fidesz „propagandistickou akciou“. Podľa servera hang.hu opozičný líder k predstaveniu kandidátov Fideszu v 106 individuálnych obvodoch na zjazde dodal, že skutočnosť, že zlodeja pekne oblečú, pekne ho nasvietia a odfotia zo všetkých uhlov, z neho ešte neurobí čestného človeka.
K svojmu príspevku na Facebooku Magyar priložil fotografiu 106 kandidátov jednomandátových obvodov strany TISZA s poznámkou, že oni sú pripravení a pracujú vo volebných obvodoch už od 1. decembra.
„Zatiaľ čo Fidesz sa dnes s poldruha mesačným meškaním snaží dať dokopy podobnú skupinovú fotografiu na propagandistickej akcii, ktorá požiera verejné peniaze, politici strany TISZA rozdávajú palivové drevo a snažia sa všemožne pomôcť tým, ktorí to potrebujú,“ pripomenul predseda strany TISZA s odkazom na skutočnosť, že jeho strana začala s pomocou núdznym po tom, čo tento týždeň v Maďarsku nasnežilo a došlo k výraznému ochladeniu. Fidesz v sobotu otvára kampaň pred aprílovými parlamentnými voľbami zjazdom v budapeštianskom multifunkčnom centre Hungexpo, kde predstavia kandidátov vládneho bloku Fidesz-KDNP v 106 jednomandátových obvodoch. S prejavom na zjazde pred vyše 800 delegátmi vystúpi aj premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán.