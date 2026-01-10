NOVINKA od Google! Služba Gmail prechádza výraznými ZMENAMI, dotkne sa aj užívateľov na Slovensku

SILICON VALLEY – Spoločnosť Google, pod ktorú patrí aj svetovo rozšírený a obľúbený Gmail, zavádza novinky. Tie sa rozbehli už koncom minulého roka, ale zahraniční užívatelia to pocítia v najbližších týždňoch až mesiacoch. Podľa širokej verejnosti je to rozhodne krok vpred, pričom milióny ľudí volali po tejto zmene už dlhý čas.
Po celom svete a najmä v krajinách Západu, má takmer každý používateľ mailovej komunikácie založený účet práve na Gmaili. Ten patrí pod Google, ktorý len koncom minulého roka rozbehol novú funkciu pre všetkých používateľov. Všetci užívatelia to pocítia do niekoľkých mesiacov.
Všetky údaje vám zostanú
Pokiaľ máte funkčnú e-mailovú adresu na Gmaili, po novom si budete môcť vybrať novú adresu, ale všetky údaje aj archív vám pritom zostane. V praxi to bude znamenať nahradenie už existujúcej adresy s koncovkou @gmail.com novou, pričom nestratíte žiadne údaje ani prístup k službám a funkcií od Gmailu.
Ako informuje The Independent, Gmail sa konečne zbavuje svojho najtrápnejšieho pravidla. Zmeny sa zavádzajú v tichosti. Podľa najnovších informácii kolovala táto správa na Telegrame, pričom zmeny sú dostupné len pre ľudí, ktorí majú nastavený jazyk v hindčine. Podpora Google však naznačuje, že dôjde k rozširovaniu. Najviac sa to preverí pri používateľoch Gmailu v anglickom jazyku, no tam zatiaľ táto funkcia nie je dostupná.
Prihlasovanie aj cez pôvodnú adresu
Po zmene adresy bude používateľom automaticky ponechaná aj tá pôvodná, ktorá bude fungovať ako alias. Aj keď dostanete maily na starú adresu, tie budú prichádzať do doručenej pošty. Pôvodnou adresou sa budete môcť prihlásiť aj na YouTube a ďalšie služby od Google. Aj keď je to pre mnohých zatiaľ len v teoretickej rovine, zmeny si veľmi pochvaľujú.
Predtým si používatelia, ktorí chceli získať novú adresu na Gmaili, museli vytvoriť nový účet a manuálne preniesť svoje údaje prostredníctvom zložitého a náročného procesu, pri ktorom sa stávalo, že niektoré služby od Google istý čas nefungovali.