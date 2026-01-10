Sobota10. január 2026, meniny má Daša, zajtra Malvína

Nezvyčajne teplý december: Slovensko trápilo mimoriadne sucho

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/BrianAJackson)
TASR

BRATISLAVA - December 2025 bol na väčšine územia Slovenska teplý až veľmi teplý. Zrážkovo bol mimoriadne suchý až suchý. Vyplýva to z klimatologického zhodnotenia posledného mesiaca roka 2025, ktoré zverejnil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Najvyššia priemerná mesačná teplota bola 3,6 stupňa Celzia v Hurbanove a Nitre. Najnižšiu priemernú mesačnú teplotu mínus dva stupne Celzia zaznamenali v obci Stratená-Dobšinská ľadová jaskyňa.

„Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 - 2020 bola v intervale od 1,6 stupňa Celzia v Kuchyni do 3,9 stupňa Celzia v Tisinci,“ napísali meteorológovia. Absolútne najnižšiu teplotu vzduchu v polohách do 1000 metrov nad morom namerali 31. decembra v obci Mlynky. Teplota tam klesla na mínus 12,8 stupňa Celzia. Na Silvestra bolo na Lomnickom štíte až mínus 23,3 stupňa Celzia. Absolútne najvyššia teplota vzduchu bola 15,3 stupňa Celzia. Namerali ju 5. decembra na meteorologickej stanici Orechová v okrese Sobrance.

Najmenej zrážok zaznamenal SHMÚ v decembri uplynulého roka na zrážkomernej stanici Košice-letisko, spadlo tam 1,5 milimetra. „Veľmi nízky úhrn zrážok bol aj na staniciach Milhosť (1,8 mm), Buzica, Gelnica a Vyšný Čaj (2,1 mm), Košická Belá (2,4 mm), Ploské a Kapušany (2,6 mm), Somotor (2,7 mm), Herľany a Slanská Huta (2,9 mm),“ priblížil SHMÚ. Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol na stanici Modra-Piesok, a to 51,4 milimetra. Relatívne vysoký úhrn zrážok namerali meteorológovia aj na staniciach Malý Javorník (48,7 mm), Častá (38,4 mm), Smolenice (38,3 mm), Pernek (36,6 mm), Dobrá Voda (34,0 mm), Plavecký Peter (32,1 mm) a Jasná (31 mm). „Percento normálu 1991 - 2020 mesačného úhrnu zrážok bolo najvyššie (63,3 %) v Kuchyni a najnižšie (4,2 %) v Košiciach, na letisku,“ uzavrel SHMÚ hodnotenie za december 2025.

DecemberPočasieSHMÚ
