Dojemný príbeh z kanadskej divočiny: Medvedia mama adoptovala sirotu

Vedci v severnej Kanade vytvorili videozáznam voľne žijúcej samice ľadového medveďa, ktorá sa okrem svojho vlastného mláďaťa stará o ďalšie, "adoptované" mláďa. Podobné prípady sú pritom veľmi zriedkavé, informovala agentúra AFP.
