Silvestrovské pohostenie pre návštevu: Mozzarellové kolieska

undefined
Chrumkavé syrové chuťovky s opečenou slaninkou sú presne to, čo potrebujete na tohtoročnú silvestrovskú oslavu. Ak vás nudia klasické pizzové slimáky, vyskúšajte mozzarellové kolieska z lístkového cesta s chrumkavou slaninkou vo vnútri. Lístkové cesto je obľúbené na prípravu slaných snackov podávaných na oslavách a rodinných posedeniach a preto tvorí základ aj v tomto recepte. Jednoduché mozzarellové kolieska zmiznú zo stola rýchlejšie, než stihnú vychladnúť. Kombinácia syra a slaniny je vždy skvelá voľba! Toto rýchle slané pečivo očarí každého milovníka slaných pochúťok.