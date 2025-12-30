Opitý vodič v Žiline poškodil zaparkované autá: Nafúkal vyše dve promile

ŽILINA - Viac ako dve promile alkoholu nafúkal pri dychovej skúške 43-ročný vodič, ktorý v pondelok (29. 12.) v nočných hodinách spôsobil dopravnú nehodu v Žiline a poškodil viacero zaparkovaných osobných áut. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
Muž šoféroval osobné motorové vozidlo Volkswagen po Baničovej ulici smerom na Petzvalovu ulicu. „Z doposiaľ nezistených príčin došlo počas jazdy týmto úsekom k poškodeniu viacerých zaparkovaných osobných vozidiel. Vodič bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom, a to 2,23 promile alkoholu,“ priblížila polícia.
Doplnila, že nehoda sa zaobišla bez zranení. „Vodičovi obmedzili osobnú slobodu. Poverený príslušník vzniesol mužovi obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia.