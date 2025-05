Prvý deň BMD: Tabaková v ŠILTOVKE, Zábranská vyrážala dych a... Prezident prišiel s TOUTO dámou!

(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Opäť tu máme Bratislavské módne dni, ktoré sa tentokrát konali na Bratislavskom hrade. Pozvanie prijal aj prezident Peter Pellegrini, ktorému spoločnosť robila táto dáma. Moderátorka a herečka Martina Zábranská vyrážala dych, no a politička Romana Tabaková zvolila ku saténovým šatám šiltovku...

Včera sa na Bratislavskom hrade konal prvý deň prestížneho podujatia Bratislavské módne dni. Módni návrhári tu predstavili svoju najnovšiu tvorbu, na ktorej intenzívne pracovali počas uplynulého obdobia. Návštevníci mali možnosť obdivovať originálne kolekcie plné kreativity, elegancie a inovatívnych prvkov. Udalosť prilákala množstvo známych osobností a celebrít, ktoré prijali pozvanie a svojou prítomnosťou podporili slovenskú módnu scénu. Atmosféra večera bola slávnostná, inšpiratívna a nabitá módnou energiou.

Odštartovali Bratislavské módne dni. Prvý deň módnej šou si nenechal ujsť ani prezident Peter Pellegrini (Zdroj: TH)

Pozvanie prijal aj novozvolený prezident Peter Pellegrini, čím podujatiu dodal ešte väčší spoločenský lesk. Na Bratislavský hrad dorazil v luxusnom vozidle, ktoré vzbudilo zaslúženú pozornosť prítomných hostí i fotografov. Jeho príchod bol dôstojný a pôsobivý – šofér ho vyložil priamo pred červeným kobercom, kde už na neho čakala hostiteľka večera, Mária Reháková. Prezident pôsobil uvoľnene a zároveň reprezentatívne, pričom počas celého večera rozdával úsmevy. Po jeho boku sa objavila aj jeho sestra Eva, ktorá zaujala svojím elegantným vzhľadom a prirodzeným šarmom.

Bratislavské módne dni. Peter Pellegrini so sestrou Evou, Mária Reháková (Zdroj: Ján Zemiar)

Do spoločnosti zavítala aj politička Romana Tabaková, ktorá v poslednom období nechýba takmer na žiadnom významnom podujatí. Tentokrát upútala pozornosť outfitom, ktorý určite nenechal nikoho chladným. Zvolila elegantné saténové šaty, ktoré by samy o sebe pôsobili veľmi žensky a sofistikovane, no doplnila ich nečakaným a pomerne odvážnym doplnkom – šiltovkou.

Bratislavské módne dni. Romana Tabaková (Zdroj: Ján Zemiar)

Už na prvý pohľad pútala pozornosť aj moderátorka a herečka Martina Zábranská, ktorá na červený koberec dorazila vo výraznom, no zároveň premyslene zladenom outfite. Na sebe mala ligotavé šaty doplnené čiernym topom. Okrem vyššie spomenutých hostí si prišli užiť módnu šou aj Petra Ficová, Eva Verešová, Soňa Schwarcz, Kristína Kormúthová či Lucia Forman Habancová. Všetky fotografie z večera nájdete v galérii.

Bratislavské módne dni. Martina Zábranská (Zdroj: Ján Zemiar)