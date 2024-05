Sexicu z Markízy by ste na ulici NESPOZNALI: Zmenila imidž... To čo má na hlave?

(Zdroj: Instagram K.D.)

Karin bola súčasťou Farmy X, ktorý sa na obrazovkách televízie Markíza vysielala ešte v roku 2018. V šou síce veľa vody nenamútila - teda, aspoň po tej pracovnej stránke - avšak podaril sa jej skutočne husársky kúsok. Z hry doslova vyrazila Martina Šmahela, ktorý bol horúcim favoritom na celkové víťazstvo. Temperamentnej sexici sa podarilo udržať si pozornosť verejnosti aj vďaka tomu, že sa povahovo príliš nezmenila. Stále je "papuľnatá" a bez servítky pred ústami hovorí všetko, čo si myslí.

Veľkou zmenou ale prešiel jej výzor. Na Farme ste ju ešte poznali ako blondínku, neskôr sa Karin prefarbila na hnedo, no a treba uznať, že tento odtieň atraktívnej mladej mamičke pristane oveľa viac. Aktuálne sa ale rozhodla, že je opäť čas na zmenu. A to skutočne výraznú! Karin, ktorá už roky nosí dlhé a rovné vlasy, je kučeravá. A nielen to!

Tmavovláska sa má navyše "brčkavú" ofinku, ktorá má úplne iný odtieň než zvyšok jej vlasov. Niektorí fanúšikovia sa nestíhali čudovať, čo to má na hlave, iní zasa túto premenu vychválili. Koniec koncov, všetko je vec jej vkusu a na konci dňa je najdôležitejšie to, že so svojím novým účesom je spokojná ona sama.